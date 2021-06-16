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POLİTİKA

MHP'li Büyükataman'dan ülkücülere çağrı yapan Kılıçdaroğlu'na: YPG'li kardeşlerine Kandil'deki gizli ortaklarına seslen

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında ülkücülere çağrı yapmasına tepki gösterdi. Büyükataman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkücülüğü ağzına almaya kalkışan Kılıçdaroğlu'na tavsiyemiz gizli saklı haberleşmek yerine YPG’li kardeşlerine, Kandil’deki gizli ortaklarına, ABD’li patronlarına seslenmesidir." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​MHPli İsmet Büyükatamandan ülkücülere çağrı yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğluna: YPGli kardeşlerine Kandildeki gizli ortaklarına seslen
Kemal Kılıçdaroğlu - İsmet Büyükataman

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün gerçekleştirilen partisinin grup toplantısında, ülkücü seçmene seslenerek, hükümete eleştirilerde bulundu.

Söz konusu açıklamalar için Twitter hesabından paylaşım yapan MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmail Büyükataman, Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle hedef aldı.

"YPG'li kardeşlerine, Kandil'deki gizli ortaklarına seslen"

CHP-HDP ittifakına göndermede bulunan Büyükataman, "Ülkücülüğü ağzına almaya kalkışan Kılıçdaroğlu'na tavsiyemiz gizli saklı haberleşmek yerine YPG’li kardeşlerine, Kandil’deki gizli ortaklarına, ABD’li patronlarına seslenmesidir." ifadelerini kullandı.

Büyükataman'ın dört başlıkta paylaştığı gönderi şu şekilde:

''Hısım ile konuşurken hısmı, hasım ile konuşurken hasmı haklı gören Kılıçdaroğlu; Nasreddin Hoca’nın "Sen de Haklısın" fıkrasının çağımızdaki örneğidir. YPG’liye de Ülkücüye de mavi boncuk dağıtacak kadar siyasi meşrebi geniş olan Kılıçdaroğlu büyük bir yanılgı içindedir.

Meclis kürsüsünden “Ülkücü kardeşlerime sesleniyorum.” diyerek siyasi kapkaççılık yapmaya çalışan Kılıçdaroğlu’na önceki sözlerimizi tekrarlıyoruz: "Ülkücü camia içerisinde seninle kardeş olacak, dağıttığın mavi boncukları kabul edecek bir kişi bile yoktur.

Ülkücülükten geçinenlerle yürüttüğü zillet ortaklığına aldanıp da Ülkücülüğü ağzına almaya kalkışan Kılıçdaroğlu’na tavsiyemiz gizli saklı haberleşmek yerine YPG’li kardeşlerine, Kandil’deki gizli ortaklarına, ABD’li patronlarına seslenmesidir.

Kılıçdaroğlu’nun da kürsüden haykırdığı üzere vatan ve bayrak konusundaki hassasiyetimiz kendisininkiyle kıyas dahi götürmez. Milliyetçi-Ülkücü Hareket,aklı hep Türkiye olan liderinin izindedir. Türkiye’nin düşmanlarını dost edinenler, Ülkücü Hareket’ten uzak dursunlar.''

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, uluslararası ilişkilerde artık başı eğik, aciz bir Türkiye olmadığını söyledi. Türkiye'nin önüne gelenin azarlayacağı bir ülke olmadığını da belirten Bahçeli, 'Başkalarının ağzına bakmıyoruz. Ağzımızdan ne çıkacağına baktırıyoruz' ifadelerini kullandı.
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