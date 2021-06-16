MHP'li Büyükataman'dan ülkücülere çağrı yapan Kılıçdaroğlu'na: YPG'li kardeşlerine Kandil'deki gizli ortaklarına seslen

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün gerçekleştirilen partisinin grup toplantısında, ülkücü seçmene seslenerek, hükümete eleştirilerde bulundu.

Söz konusu açıklamalar için Twitter hesabından paylaşım yapan MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmail Büyükataman, Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle hedef aldı.

"YPG'li kardeşlerine, Kandil'deki gizli ortaklarına seslen"

CHP-HDP ittifakına göndermede bulunan Büyükataman, "Ülkücülüğü ağzına almaya kalkışan Kılıçdaroğlu'na tavsiyemiz gizli saklı haberleşmek yerine YPG’li kardeşlerine, Kandil’deki gizli ortaklarına, ABD’li patronlarına seslenmesidir." ifadelerini kullandı.

3- Ülkücülükten geçinenlerle yürüttüğü zillet ortaklığına aldanıp da Ülkücülüğü ağzına almaya kalkışan Kılıçdaroğlu’na tavsiyemiz gizli saklı haberleşmek yerine YPG’li kardeşlerine, Kandil’deki gizli ortaklarına, ABD’li patronlarına seslenmesidir. REKLAM June 15, 2021

Büyükataman'ın dört başlıkta paylaştığı gönderi şu şekilde:

''Hısım ile konuşurken hısmı, hasım ile konuşurken hasmı haklı gören Kılıçdaroğlu; Nasreddin Hoca’nın "Sen de Haklısın" fıkrasının çağımızdaki örneğidir. YPG’liye de Ülkücüye de mavi boncuk dağıtacak kadar siyasi meşrebi geniş olan Kılıçdaroğlu büyük bir yanılgı içindedir.

Meclis kürsüsünden “Ülkücü kardeşlerime sesleniyorum.” diyerek siyasi kapkaççılık yapmaya çalışan Kılıçdaroğlu’na önceki sözlerimizi tekrarlıyoruz: "Ülkücü camia içerisinde seninle kardeş olacak, dağıttığın mavi boncukları kabul edecek bir kişi bile yoktur.

Ülkücülükten geçinenlerle yürüttüğü zillet ortaklığına aldanıp da Ülkücülüğü ağzına almaya kalkışan Kılıçdaroğlu’na tavsiyemiz gizli saklı haberleşmek yerine YPG’li kardeşlerine, Kandil’deki gizli ortaklarına, ABD’li patronlarına seslenmesidir.

REKLAM

Kılıçdaroğlu’nun da kürsüden haykırdığı üzere vatan ve bayrak konusundaki hassasiyetimiz kendisininkiyle kıyas dahi götürmez. Milliyetçi-Ülkücü Hareket,aklı hep Türkiye olan liderinin izindedir. Türkiye’nin düşmanlarını dost edinenler, Ülkücü Hareket’ten uzak dursunlar.''

GÜNDEM Devlet Bahçeli: Teröristlerle iş tutup ortaklıktan bahsediyorlar