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ANKARA

MHP'li Olcay Kılavuz'dan 'Lütfü Türkkan soyadını değiştirsin' çağrısı

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, şehit ailesine küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın soyadını değiştirmesini istedi. Türkkan'a seslenen Kılavuz, "Grup Başkanvekilliğinden istifa etmen yetmez milletvekilliğinden geciktirmeksizin istifa etmelisin." dedi.

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Haber Merkezi AA
MHPli Olcay Kılavuzdan Lütfü Türkkan soyadını değiştirsin çağrısı
MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında,Türkkan'ın, Bingöl'de bir şehit yakınına gösterdiği tavır nedeniyle milli vicdanları derinden yaraladığını ifade etti.

"İradesini Kandil ve Pensilvanya'ya ipotek ettirenler, aziz milletimizin teveccühüne mazhar olmadıkça çıldırmışlardır ve şehit ailelerine küfür edecek kadar alçalmışlardır." diyen Kılavuz, Türkkan'ın, daha önce de şehit olan Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün babasını, TBMM'yi ziyareti sırasındaki kıyafeti nedeniyle eleştirdiğini söyledi.

Kılavuz, "Meral Akşener ve avanelerinin terörist Demirtaş'a gösterdiği yakın alakayı şehit ailelerine göstermesini ve asil milletimizin değerlerine kıymet verilmesini beklemek, boş bir hayalden ibarettir." ifadelerini kullandı.

"SOYADINI DEĞİŞTİRMELİ"

  • Türkkan'ın TBMM'nın üyesi olmasını, "garabet ve utanç verici" olarak nitelendiren Kılavuz, "Grup Başkanvekilliğinden istifa etmen yetmez, önce Türkkan olan soyadını değiştirmeli ve sonra da milletvekilliğinden geciktirmeksizin istifa etmelisin." dedi.

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