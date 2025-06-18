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MHP'li Özdemir'den kene ısırığı vakalarıyla ilgili iki Bakanlığa soru önergesi

MHP'li Özdemir'den kene ısırığı vakalarıyla ilgili iki Bakanlığa soru önergesi

00:4518/06/2025, Çarşamba
IHA
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MHP'li Özdemir, kene ısırmalarına karşı acil önlem alınması gerektiğini belirtti.
MHP'li Özdemir, kene ısırmalarına karşı acil önlem alınması gerektiğini belirtti.

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, son dönemde artış gösteren kene ısırması vakalarıyla ilgili Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na soru önergesi verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, kene ısırması vakaları ile ilgili Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na soru önergesi verdiklerini söyledi.

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son dönemlerde ülkemizin çeşitli şehirleri ile beraber Kayseri'de de görülmeye başlayan ve ne yazık ki kimi hemşerilerimizin hayatını kaybetmelerine sebep olan kene ısırması vakalarıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'yla beraber Sağlık Bakanlığı'na soru önergeleri verdik. Acil önlemlerin alınarak hemşerilerimizin yerel ve merkezi politikalarla korunması büyük önem taşıyor. MHP olarak konunun hassasiyetle takibini sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.



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