MHP'li Yalçın'dan Özgür Özel'e: Kenar mahalle dedikoduları üretiyor

"CHP'yi çaptan düşüren anomali, MHP korkusunu, MHP endişesini ve vehmini de beslemektedir" görüşünü belirten Yalçın, CHP yandaşı "solcu" medyanın partinin güdümünde ve etkisinde olduğunu iddia etti. Yalçın, şöyle devam etti:
"Kendi ayağına kurşun sıkmakta"
Normalleşmenin, mevhum, temelsiz ve soysuz bir kavram olarak dile dolandığını öne süren Yalçın, "Bu yolla MHP'yi yıpratacağını sanan CHP, aslında kendi ayağına kurşun sıkmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
Yalçın, "Dün sizin Genel Başkanınız, MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli'yi 'sözde normalleşme' sloganıyla ziyaret etmedi mi? Taraflar, görüşmeden olumlu intibalarla ayrılmadı mı?" diye sordu.
Semih Yalçın, şunları kaydetti:
CHP yönetimini "hastalık hastası" olarak niteleyen Yalçın, "CHP, hakiki normalleşme adımları atmak dururken, husumet ve düşmanlık tohumlarına su vermektedir." ifadesini kullandı.
Yalçın, CHP'nin "anormalleşme" peşinde olduğunu iddia ederek, "CHP, MHP anomalisine yakalanmıştır. Bu anomali, onu büsbütün anormalleştirmektedir. İki parti arasındaki gerginliği sürekli kaşıyarak ne CHP yöneticilerinin, ne de solcu basının eline geçecek bir şey vardır. Buradan CHP'ye ekmek çıkmaz." değerlendirmesinde bulundu.