Özgür Özel ve Yılmaz Özdil birbirine girdi: Bu iftiranı sana yedireceğim!

Özel'in açıklamalarının ardından Özdil, sosyal medya hesabından sert açıklamalarda bulundu.
"Bu iftiranı sana yedireceğim"
Namuslu gazetecilere küfreden trollerin abisi Özgür Özel, sana bu iftiranı yedireceğim.
“Bütün dünyada, birinci parti olmasına rağmen erken seçim istemeyen ilk ve tek genel başkan” dediğim için,
Bana milletvekiliyken yıllarca “Yılmaz abi” diyen Özgür Özel, şimdi niye çıkıp iftira attığını -gözlüğü çıkardın ama- gözüne sokacağım.
Özgür Özel Yılmaz Özdil'i eleştirmişti
CHP lideri Özel, Yılmaz Özdil'le ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: