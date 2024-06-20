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Özgür Özel ve Yılmaz Özdil birbirine girdi: Bu iftiranı sana yedireceğim!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP yandaşı gazeteci Yılmaz Özdil arasında "Bidon Kafa" tartışması patladı. Özel'in kendisi hakkındaki sözlerine öfkelenen Özdil, sosyal medya hesabı üzerinden "Özgür Özel, bu iftiranı sana yedireceğim. Bana milletvekiliyken yıllarca 'Yılmaz abi' diyen Özgür Özel, şimdi niye çıkıp iftira attığını -gözlüğü çıkardın ama- gözüne sokacağım." açıklamasında bulundu.

09:08 - 20/06/2024 jeudi
Güncelleme: 09:18 - 20/06/2024 jeudi
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Yılmaz Özdil - Özgür Özel
Yılmaz Özdil - Özgür Özel
Geçtiğimiz gün
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir televizyon programında CHP yandaşı gazeteci Yılmaz Özdil'in geçmişte AK Partili seçmeni kastederek kullandığı 'Bidon Kafa' açıklamasına ithafen sert sözler sarfetmişti.

Özel'in açıklamalarının ardından Özdil, sosyal medya hesabından sert açıklamalarda bulundu.


"Bu iftiranı sana yedireceğim"


Özdil paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

Namuslu gazetecilere küfreden trollerin abisi Özgür Özel, sana bu iftiranı yedireceğim.


“Bütün dünyada, birinci parti olmasına rağmen erken seçim istemeyen ilk ve tek genel başkan” dediğim için,


"AKP’nin dört yıl daha iktidarda kalması için özel çaba harcıyor"
dediğim için bana saldıran Özgür Özel, bu iftiranı sana yedireceğim.

Bana milletvekiliyken yıllarca “Yılmaz abi” diyen Özgür Özel, şimdi niye çıkıp iftira attığını -gözlüğü çıkardın ama- gözüne sokacağım.


Özgür Özel Yılmaz Özdil'i eleştirmişti


CHP lideri Özel, Yılmaz Özdil'le ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:


Kutuplaşma ortamından beslenenler var. Normal siyaset ortamında kendisine yer olmadığını düşünenler var. Mesela bir adam Youtube videosu çekiyor, ağır hakaretler ediyor. Bana hırsı ne? Geçmişte 'Bidon Kafa' diye köşe yazısı yazmış arkadaş, seçimin ertesi günü. Bir yerde sular kesilmiş, 'Hadi bakalım bidon kafalılar, bu iktidarı siz seçtiniz şimdi gidin su sırasına girin' diyor. Ben vaktiyle bunu eleştirmiştim, onun da hırsı bundan. İyi ki de onunla aramda böyle bir açı var. O oy alamayınca 'hatamız nerede' demek yerine oy vermeyen seçmene 'bidon kafa' diyen zihniyet. Zaten bu partinin 47 yıl sonra birinci parti olmasının sebebi bu zihniyetten kopması. Seçmene kafa tutan bir yaklaşımı reddediyorum. Bunlar kutuplaşma olmasa yaşayamazlar.


#Özgür Özel
#Yılmaz Özdil
#CHP
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