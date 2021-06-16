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POLİTİKA

Millet Bahçesi'nin ihalesi 9 Temmuz'da yapılıyor: 'Giresun'umuza şimdiden hayırlı olsun'

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nun yerel seçimler öncesi ‘Mega Projeler’ arasında yer alan Millet Bahçesi’nin ihalesi 9 Temmuz Cuma günü yapılacak.

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Millet Bahçesinin ihalesi 9 Temmuzda yapılıyor: Giresunumuza şimdiden hayırlı olsun
Giresun Millet Bahçesi.

Eski Stadyumun olduğu alana uygulanacak olan proje için ihalenin sonuçlanmasının ardından yer teslimi yapılacak ve daha sonra yapım çalışmaları başlayacak.

  • ‘Daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Giresun’ hedefi için 24 bin 160 metrekarelik bir alana projelendirilen ‘Millet Bahçesi’nin 1, 1-5 yıl içerisinde tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulması hedefleniyor. Giresun’a yapılmış en modern ve en kapsamlı sosyal donatı alanı olan proje daha şimdiden heyecan yaratmış durumda.

‘Millet Bahçesi’ projesinin içeriğinde ise koşu yolu, bisiklet yolu, çocuk oyun alanı, açık otopark, peyzaj donatı alanları, yaya yürüyüş yolları ve tematik bahçeler yer alıyor.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, yeşil dokusu ile şehrimize önemli değer katacak bir projeyi daha Giresun’a kazandıracaklarını belirterek: “Sayın Cumhurbaşkanımızın startını verdiği Millet Bahçesi projesini şehrimizde de uyguluyoruz. Millet Bahçemiz şehrimizin en güzel, en gözde bölgesinde, denize karşı şehrin ortasında harika görüntüsü ile yerini alacak. Yediden yetmişe halkımızın tüm kesimine hitap edecek olan Millet Bahçemizde vatandaşlarımız doğayla baş başa hoşça vakit geçirebilecek. Vadettiğimiz projelerden birisini daha hayata geçirecek olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

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