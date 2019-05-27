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Ekonomi Millet bahçelerinin sayısı 60a yükseltildi
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Millet bahçelerinin sayısı 60’a yükseltildi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca (TOKİ), yapımı devam eden millet bahçesi sayısı 41’den 60’a yükseldi. TOKİ yetkililerinin aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı, “100 Günlük Eylem Planı” içinde yer alan millet bahçeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda 81 ile yayılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
11 ilde 13 millet bahçesinin inşaatı devam ediyor.
11 ilde 13 millet bahçesinin inşaatı devam ediyor.

Bu kapsamda şu ana kadar yapımı tamamlanan İstanbul Kayaşehir birinci etap ile Diyarbakır Suriçi Millet Bahçelerinin açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen törenlerle yapıldı. Ayrıca TOKİ iştiraki Emlak Konut GYO tarafından yapılan İstanbul Başakşehir Kuzey Yakası Millet Bahçesi de hizmete girdi.

40 İLDE YENİDEN

Daha önce 30 ilde inşa edilmesi planlanan 41 millet bahçesinin sayısı 40 ilde 60 olarak yeniden düzenlendi.

Şu anda Diyarbakır, Mersin, Trabzon, Muş, Bitlis, Balıkesir, Afyonkarahisar, Erzurum, Karaman, Burdur, Ankara, Konya, Sivas, İstanbul, Kars, Aydın, Kırıkkale, Kastamonu, Hakkari, Ardahan, Giresun, Kırklareli, Tekirdağ, Nevşehir, Yozgat, Gaziantep, Malatya, Adana, Hatay’ın olduğu illerde 47 millet bahçesi projelendirme aşamasında, 11 ilde ise 13 millet bahçesinin inşaatı devam ediyor.

“Daha çok yeşil” anlayışı doğrultusunda inşa edilmeye başlanan millet bahçelerinin, şehirlere değer katması ve nesillerin daha yeşil ortamlarda yaşamasına imkan sağlanması hedefleniyor. Faaliyete geçecek millet bahçelerinde yürüyüş, koşu ve bisiklet yolları, spor ve oyun alanları, amfi, otopark, bitkisel peyzaj alanları ve millet kıraathaneleri bulunacak.

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