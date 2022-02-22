“Millet İttifakı’nda değiliz” diyen Temel Karamollaoğlu: Birlikteliğimize altılı ittifak diyebiliriz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 2021 Eylül'de yaptığı bir açıklamada herhangi bir ittifakta yer almadıklarını söylemiş; "Millet İttifakı içerisinde misiniz?" sorusuna da "Geçmişte doğrudur biz ittifakın içinde bulunduk ama şu anda ittifak diye bir şey söz konusu değil" yanıtını vermişti.

ALTILI İTTİFAK

Dün CHP'nin kanalı Halk TV canlı yayınında açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, muhalefet partileriyle birlikteliklerinin "Altılı ittifak" olduğunu söyledi. Millet İttifakı içinde yer aldıklarını açıkça ifade eden Karamollaoğlu, şunları söyledi:

Türkiye’deki son gelişmeleri dikkate aldığımız zaman ittifakın sadece sistemi değiştirmekle yetinemeyeceği görülüyor. Sadece sistemi değiştirmeye yönelik ittifak olamaz. Mutlaka geçiş döneminde atılacak adımlar olacak ekonomik ve dış sahada. Altı parti de böyle bir ittifakın gerekliliğine ihtiyaç olduğunu görüyor. Bu birlikteliğe altılı ittifak diyebiliriz.

İTTİFAKI ONAYLADI

Programın devamında sunucu Suat Toktaş'ın "Başından beri Millet İttifakı içinde olacakmış gibi konuşuyorsunuz" sözlerine de yanıt veren Karamollaoğlu, "Şu andaki gidişat öyle gösteriyor" dedi.

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PARTİLİLER RAHATSIZ

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Dr. Abdullah Sevim, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, parti tabanının CHP ile kurulan ittifaktan rahatsız olduğunu belirterek, "Bizim tabanımız CHP ve HDP ile bir algılanmamızdan, görünmemizden hoşnut değil" demişti.