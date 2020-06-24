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Gündem Millet İttifakında Libya çatlağı Karamollaoğlundan Türkiye Libya politikasında isabetli çıkışı
POLİTİKA

Millet İttifakı'nda Libya çatlağı: Karamollaoğlu'ndan 'Türkiye Libya politikasında isabetli' çıkışı

Millet İttifakı'nın ortaklarından CHP ve İYİ Parti'nin darbeci Hafter yanında saf tuttuğu Libya konusunda Saadet Partisi'nden aykırı açıklama geldi. Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Şu anda iktidarın Libya'da takındığı tavır isabetli. Libya'yı bölünmeye götürme tehlikesi arz eden ve Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru olmayan Hafter ve yandaşlarının bir an önce bu savaştan çekilmesinin Libya'nın geleceği yönünden büyük önem arz ettiğinin kanaatindeyiz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Temel Karamollaoğlu (solda) Kemal Kılıçdaroğlu (sağda).
Temel Karamollaoğlu (solda) Kemal Kılıçdaroğlu (sağda).


SP lideri Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

AA
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu,


Karamollaoğlu, hükümetin Libya politikasına destek vererek, şunları kaydetti:

İyi Parti'nin tezkere kararı belli oldu
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İyi Parti'nin tezkere kararı belli oldu

Libya'daki tavrımız isabetli

"Şu anda iktidarın Libya'da takındığı tavır isabetli bir tavır. Libya'yı bölünmeye götürme tehlikesi arz eden ve Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru olmayan Hafter ve yandaşlarının bir an önce bu savaştan çekilmesinin Libya'nın geleceği yönünden büyük önem arz ettiğinin kanaatindeyiz.

CHP Hafter turunda
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CHP Hafter turunda

Libya petrol zengini

Libya, Kuzey Afrika'da nüfusu fazla olmayan, ama petrol zengini bir ülke. Batılıların Libya'ya önem vermelerinin tek sebebi Libya'nın petrol kaynakları.

CHP'nin makul teröristi
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CHP'nin makul teröristi

Fransa geçmişi ile yüzleşsin

Hele burada Fransa'nın küstahça çıkıp birtakım açıklamalar ve kışkırtmalarda bulunmalarını telin ediyorum. Fransa, önce kendi geçmişi ile yüzleşmelidir."

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