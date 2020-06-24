Millet İttifakı'nda Libya çatlağı: Karamollaoğlu'ndan 'Türkiye Libya politikasında isabetli' çıkışı



SP lideri Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

AA Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu,



Karamollaoğlu, hükümetin Libya politikasına destek vererek, şunları kaydetti:

GÜNDEM İyi Parti'nin tezkere kararı belli oldu

Libya'daki tavrımız isabetli

"Şu anda iktidarın Libya'da takındığı tavır isabetli bir tavır. Libya'yı bölünmeye götürme tehlikesi arz eden ve Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru olmayan Hafter ve yandaşlarının bir an önce bu savaştan çekilmesinin Libya'nın geleceği yönünden büyük önem arz ettiğinin kanaatindeyiz.

GÜNDEM CHP Hafter turunda

Libya petrol zengini

Libya, Kuzey Afrika'da nüfusu fazla olmayan, ama petrol zengini bir ülke. Batılıların Libya'ya önem vermelerinin tek sebebi Libya'nın petrol kaynakları.

GÜNDEM CHP'nin makul teröristi

Fransa geçmişi ile yüzleşsin

Hele burada Fransa'nın küstahça çıkıp birtakım açıklamalar ve kışkırtmalarda bulunmalarını telin ediyorum. Fransa, önce kendi geçmişi ile yüzleşmelidir."