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ANKARA

Milletimiz geçit vermez

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin üçüncü yılı dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​​AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş
​​AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş

15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye’nin tarihinde kara bir leke olduğunu vurgulayan Muş, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 82 milyon Türk milleti olmak üzere bakanların, milletvekillerinin hain kalkışmaya göğüs gerdiğini, göğsünü darbeye siper ettiğini ve darbe girişiminin püskürtüldüğünü söyledi.

EMANETE SAHİP ÇIKTIK

Milletin, kendilerine verdiği emaneti asla darbecilere teslim etmemek için TBMM’de toplandıklarını hatırlatan Muş, “Çünkü bize verilen, bir emanettir. Sonuna kadar bu emanete sahip çıkmak için buradaydık. Aynı şekilde biz içeride bu mücadeleyi sürdürürken darbeciler Meclisi bombaladılar, tanklarla Meclise girmeye çalıştılar. Vatandaşlarımız buna müsaade etmedi. Milletimiz darbeye asla geçit vermez” ifadelerini kullandı.

Türk milletinin, darbe girişimine karşı şanlı bir direniş sergilediğini vurgulayan Muş, 15 Temmuz’un, Türkiye’de bugüne kadar organize edilen en sofistike, geniş çaplı planlanan bir darbe girişimi olduğunu anlattı.

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