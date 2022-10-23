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YEREL GÜNDEM

Milli Aşevi Projesi ile 236 bin kişiye yemek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Aşevi Projesi kapsamında ülke genelinde 236 binden fazla vatandaşa yemek yardımında bulunacak.

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Merve Safa Akıntürk Yeni Şafak
Milli Aşevi Projesi ile 236 bin kişiye yemek
Milli Aşevi Projesi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, havaların soğumasıyla birlikte programına aldığı Milli Aşevi Projesi ile Türkiye genelinde 236 binden fazla vatandaşa yemek yardımında bulunacak. Proje için referans olan Beypazarı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aşevi kapılarını Yeni Şafak’a açtı. Beypazarı’nda yaşayan vatandaşlara yardım eli uzatan aşevi, her gün 456 kişiye 3 çeşit sıcak yemek dağıtıyor. Aşevi ekipleri, sabah saatlerinde yemek yapımına başlayarak öğlen ve akşam için toplam 2 bin 736 porsiyon yemek hazırlıyor. Aşevi kış aylarının gelmesiyle de faaliyetlerine hız verdi. 2001’de kurulan aşevi kurulduğu günden bu yana 3 milyondan fazla vatandaşın yemek ihtiyacını karşıladı. Aşevinde günlük 2 çeşit yemek hazırlanıyor ve menüye çorba, yoğurt, meyve ya da tatlı ekleniyor. Aşevinden sorumlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alaattin Biçen, “Kişi sayısına, yıllık maliyete göre bize bütçe veriliyor. Ayrıca vatandaşlar da bağışta bulunuyor. Hem devletimiz hem de vatandaşlarımız bizi yalnız bırakmıyor” ifadelerini kullandı.

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