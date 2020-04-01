Gündem Milli Dayanışma Kampanyasında şimdiye kadar 552 milyon 529 bin 912 lira toplandı
ANKARA

Milli Dayanışma Kampanyası'nda şimdiye kadar 552 milyon 529 bin 912 lira toplandı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında şimdiye kadar 552 milyon 529 bin 912 lira toplandığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımızın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' çağrısıyla başlattığı milli dayanışma kampanyamızda şimdiye kadar 552.529.912 TL toplandı. Kampanyamızla ilgili tüm bilgileri http://bizbizeyeteriz.gov.tr sitesi aracılığıyla milletimize sunuyor, şeffaf iletişim politikamızı sürdürüyoruz” dedi.

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