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Gündem MEB açıkladı LGS 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak
EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı açıkladı: 2021 LGS ne zaman yapılacak?

MEB açıkladı: LGS 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirileceğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
2021 LGS tarihi belli oldu.
2021 LGS tarihi belli oldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 81 ile gönderilen yazıyla, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavın tarihi açıklandı.

  • Buna göre, LGS kapsamındaki merkezi sınav, 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak.

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