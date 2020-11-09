MEB açıkladı: LGS 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak

Ekonomi

Domateste 10 ayda yarım milyar dolarlık ihracat

Taze domates üretiminde dünyada dördüncüsü olan Türkiye'den 10 ay içerisinde yapılan domates ürünleri ihracı 496 milyon dolara ulaştı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "Domates ürün grubu ihracatımız her sene artarak devam ediyor.'' dedi.