Gündem Milli Eğitim Bakanı Özer Yüz yüze eğitim milli güvenlik meselesi
EĞİTİM İSTANBUL

Milli Eğitim Bakanı Özer: Yüz yüze eğitim milli güvenlik meselesi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Eğitim sisteminin, açık ve yüz yüze eğitime devam etmesinin bu süreçte bir milli güvenlik meselesi olduğu yönündeki irademizin arkasında duruyoruz." dedi.

Haber Merkezi AA
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özerden son dakika açıklaması: Yüz yüze eğitim milli güvenlik meselesi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitim ile ilgili önemli son dakika açıklamalarında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şile'de Necda Moralıgil İlkokulu ve Ortaokulu’nun, yeniden hizmete açılması dolayısıyla düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada yüz yüze eğitim ile ilgili önemli son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Özer okulları açık tutmanın bir güvenlik meselesi olduğuna vurgu yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2020 Mart ayından itibaren tüm dünyanın daha önce deneyimlemediği bir süreçten geçtiğini ve hala geçmeye devam ettiğini, hazırlık olmadığı için ülkelerin yeni sürece adapte olmakta zorluklar yaşadığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yoktur
GÜNDEM
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yoktur

"OKUL SADECE ÖĞRETMENİN GERÇEKLEŞTİĞİ YER DEĞİLDİR"

Bu süreçte en fazla etkilenen sektörlerden birinin de eğitim sektörü olduğunu ifade eden Özer şöyle konuştu:

  • "Okulları artık kapalı tutma lüksümüz yok. Okulların yüz yüze eğitime ara vermesinde istediğiniz kadar dijital platformları verimli bir şekilde kullanabilirsiniz ama okul sadece öğretmenin gerçekleştirildiği mekanlar değildir. Öğrencilerimizin psikososyal gelişimlerini tamamladığı, ortak çalışmalar üretebildiği, sıcak yemeklerin yenildiği, kültür, sanat ve spor aktivitelerinin yapıldığı mekanlar. Dolayısıyla yüz yüze eğitimin yerine ikame edilecek hiçbir mekanizma yoktur. Ama bu, şu demek değildir; dijital platformlardan vazgeçeceğiz. Hayır ama yüz yüze eğitime devam ederken sürekli dijital platformlardan da destek alacağız."

"OKULLARI AÇIK TUTMA İRADEMİZİNİ ARKASINDAYIZ"

Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği vaka veya yakın temas nedeniyle bazı sınıfların yüz yüze eğitime 14 gün ara verdiğini, 14 günlük süre içinde dijital platformlar üzerinden uzaktan eğitime devam edildiğini aktaran Özer, “Eğitim sisteminin, açık ve yüz yüze eğitime devam etmesinin bu süreçte bir milli güvenlik meselesi olduğu yönündeki irademizin arkasında duruyoruz.” dedi.

ÖĞRETMEN AŞILAMA ORANLARI

Bakan Özer, öğretmenlerle gurur duyduklarını dile getirerek, öğretmenlerde bir doz aşı oranının yüzde 92’ye, iki doz aşı oranının ise yüzde 83, aşı olmayıp antikor üreten öğretmen oranının yüzde 5 olduğunu aktardı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Velilerimiz rahat olsun önlemlerin takipçisiyiz
GÜNDEM
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Velilerimiz rahat olsun önlemlerin takipçisiyiz
Abone Ol Google News
Pantolona zulalamışlar

Pantolona zulalamışlar

İki ilde şafak vakti PKK/KCK operasyonu.
İstanbuldatorbacı operasyonu

İstanbul'da
'torbacı' operasyonu

Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İzmirdekiracı cinneti

İzmir'de
kiracı cinneti

​Evden çıkarılmak istenince tüm eşyaları sokağa attı.
ABD sınırları hareketlenecek

ABD sınırları hareketlenecek

​Biden yönetimi mülteci sınırını gelecek yıl 125 bine çıkaracak.
İzmirliye kötü haber

İzmirliye kötü haber

Meşhur gevrek ve boyoza yüzde 25 zam geldi.
Başına gelmeyen kalmadı

Başına gelmeyen kalmadı

​Amasyalı damada önce yumurta saldırısı sonra un, yağ ve sirkeli su.
Bir günde<br>ikinci yangın çıktı

Bir günde
ikinci yangın çıktı

Alev alev yanan tekne küle dönerek battı.
Erdoğan ABD'li iş <br>insanlarıyla buluştu

Erdoğan ABD'li iş
insanlarıyla buluştu

'Türkiye küresel ticarette giderek daha fazla ön plana çıkıyor.'
İtalyan<br>medyası yazdı

İtalyan
medyası yazdı

"​Yunanlılar bizi dövüyordu, Türkiye sayesinde kurtulduk"
Teknofest zamanı

Teknofest zamanı

Festival ​bugün Atatürk Havalimanı'nda başlıyor.
Bunlar da özel <br>yurt fırsatçıları

Bunlar da özel
yurt fırsatçıları

Zam oranı yüzde 100'e vardı.
Fransa gemileri yakıyor

Fransa gemileri yakıyor

Bakan Parly, ​İngiliz mevkidaşı ile yapacağı görüşmeleri iptal etti.
Türkiye gereğini yaptı

Türkiye gereğini yaptı

​Mavi Vatan sınırları içinde doğalgaz araştırması yapan gemi engellendi.
Cehalet ya da ihanet

Cehalet ya da ihanet

​CHP'li Çeviköz'ün 'Mavi Vatan' yorumuna Fuat Oktay'dan tepki.
Türkiye'nin artan <br>gücünün sembolü

Türkiye'nin artan
gücünün sembolü

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türkevi'ni açtı.
Provoke ettik <br>özür dileriz

Provoke ettik
özür dileriz

​Bu provokasyon ırkçılara bile fazla geldi.
Viral enfeksiyonlar artıyor

Viral enfeksiyonlar artıyor

'​Semptomu olan çocuklar 48 saat evde dinlensin.'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.