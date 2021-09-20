Milli Eğitim Bakanı Özer: Yüz yüze eğitim milli güvenlik meselesi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitim ile ilgili önemli son dakika açıklamalarında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şile'de Necda Moralıgil İlkokulu ve Ortaokulu’nun, yeniden hizmete açılması dolayısıyla düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada yüz yüze eğitim ile ilgili önemli son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Özer okulları açık tutmanın bir güvenlik meselesi olduğuna vurgu yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2020 Mart ayından itibaren tüm dünyanın daha önce deneyimlemediği bir süreçten geçtiğini ve hala geçmeye devam ettiğini, hazırlık olmadığı için ülkelerin yeni sürece adapte olmakta zorluklar yaşadığını söyledi.

GÜNDEM Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yoktur

"OKUL SADECE ÖĞRETMENİN GERÇEKLEŞTİĞİ YER DEĞİLDİR"

Bu süreçte en fazla etkilenen sektörlerden birinin de eğitim sektörü olduğunu ifade eden Özer şöyle konuştu:

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"Okulları artık kapalı tutma lüksümüz yok. Okulların yüz yüze eğitime ara vermesinde istediğiniz kadar dijital platformları verimli bir şekilde kullanabilirsiniz ama okul sadece öğretmenin gerçekleştirildiği mekanlar değildir. Öğrencilerimizin psikososyal gelişimlerini tamamladığı, ortak çalışmalar üretebildiği, sıcak yemeklerin yenildiği, kültür, sanat ve spor aktivitelerinin yapıldığı mekanlar. Dolayısıyla yüz yüze eğitimin yerine ikame edilecek hiçbir mekanizma yoktur. Ama bu, şu demek değildir; dijital platformlardan vazgeçeceğiz. Hayır ama yüz yüze eğitime devam ederken sürekli dijital platformlardan da destek alacağız."

"OKULLARI AÇIK TUTMA İRADEMİZİNİ ARKASINDAYIZ"

Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği vaka veya yakın temas nedeniyle bazı sınıfların yüz yüze eğitime 14 gün ara verdiğini, 14 günlük süre içinde dijital platformlar üzerinden uzaktan eğitime devam edildiğini aktaran Özer, “Eğitim sisteminin, açık ve yüz yüze eğitime devam etmesinin bu süreçte bir milli güvenlik meselesi olduğu yönündeki irademizin arkasında duruyoruz.” dedi.

ÖĞRETMEN AŞILAMA ORANLARI

Bakan Özer, öğretmenlerle gurur duyduklarını dile getirerek, öğretmenlerde bir doz aşı oranının yüzde 92’ye, iki doz aşı oranının ise yüzde 83, aşı olmayıp antikor üreten öğretmen oranının yüzde 5 olduğunu aktardı.