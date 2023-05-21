Milli Eğitim Bakanı Özer: Deprem bölgesinde açtığımız kurslardan 340 bin vatandaşımız yararlandı

Bakan Özer, sosyal medya hesabından, afetin yaşandığı 10 ildeki halk eğitim merkezi binaları ile 93 hayat boyu öğrenme destek ve koordinasyon merkezinde yürütülen kurslara ilişkin paylaşımda bulundu.

Mahmut Özer paylaşımında, "Deprem bölgesinde vatandaşlarımızın sosyalleşmesine imkan sağlamak, onları sanat, spor ve kültürel faaliyetlerle desteklemek için 24 bin 413 kurs açarak 340 bin vatandaşımıza eğitim verilmesini sağladık." ifadelerini kullandı.