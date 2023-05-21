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Milli Eğitim Bakanı Özer: Deprem bölgesinde açtığımız kurslardan 340 bin vatandaşımız yararlandı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem felaketinin yaşandığı illerde vatandaşların sosyal ve kültürel etkinliklere katılımlarını sağlamak için açılan 24 bin 413 kurstan şimdiye kadar 340 bin vatandaşın yararlandığını bildirdi.

14:56 . 21/05/2023 Pazar
AA
Milli Eğitim Bakanı Özer, deprem bölgesinde açılan kurslardan 340 bin vatandaşın yararlandığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, deprem bölgesinde açılan kurslardan 340 bin vatandaşın yararlandığını söyledi.

Bakan Özer, sosyal medya hesabından, afetin yaşandığı 10 ildeki halk eğitim merkezi binaları ile 93 hayat boyu öğrenme destek ve koordinasyon merkezinde yürütülen kurslara ilişkin paylaşımda bulundu.

Vatandaşlarımızın sosyalleşmesine imkan sağlayacak

Mahmut Özer paylaşımında, "Deprem bölgesinde vatandaşlarımızın sosyalleşmesine imkan sağlamak, onları sanat, spor ve kültürel faaliyetlerle desteklemek için 24 bin 413 kurs açarak 340 bin vatandaşımıza eğitim verilmesini sağladık." ifadelerini kullandı.

#meb
#Mİlli Eğitim Bakanlığı
#Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
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