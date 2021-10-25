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EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Özer: İlk defa değerlendirme uygulaması başlatıyoruz 4 buçuk milyon öğrenci katılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yarın ve 27 Ekim'de ilk defa Türkiye'de 7, 8, 11 ve 12'nci sınıflarda, Türkçe, Matematik ve Fen Bilimlerinde öğrenme kayıtlarını tespit etmeye yönelik bir kazanım değerlendirme uygulaması başlatıyoruz. Bu uygulamaya yaklaşık 4 buçuk milyon öğrencimiz katılacak" dedi.

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Haber Merkezi DHA İHA
Milli Eğitim Bakanı Özer: İlk defa değerlendirme uygulaması başlatıyoruz 4 buçuk milyon öğrenci katılacak
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer

Milli Eğitim Bakanı Özer, "Sistemimizde kayıtlı 850 bin sınıf var ve bugün itibariyle sadece bin 817 sınıfta yüz yüze eğitime ara verilmiş" ifadelerini kullandı.

Kovid aşısı olan öğretmen oranı

Özer, "(Kovid-19 aşısı) Birinci doz aşısını tamamlamış öğretmenlerimizin oranı yüzde 93, ikinci doz aşılarını tamamlamış öğretmenlerimizin oranı yüzde 87" şeklinde konuştu.

"Yaklaşık 4 buçuk milyon öğrencimiz katılacak"


Özer, "Yarın ve 27 Ekim'de ilk defa Türkiye'de 7, 8, 11 ve 12'nci sınıflarda, Türkçe, Matematik ve Fen Bilimlerinde öğrenme kayıtlarını tespit etmeye yönelik bir kazanım değerlendirme uygulaması başlatıyoruz. Bu uygulamaya yaklaşık 4 buçuk milyon öğrencimiz katılacak" diye konuştu.

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