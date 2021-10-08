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EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Özer: Yüz yüze eğitime ara veren okulumuz yok

Milli Eğitim Bakanı Özer, "71 bin 320 okulumuzun 2 tanesinde yüz yüze eğitime ara verilmişti. Bugün itibarı ile yüz yüze eğitime ara veren okulumuz bulunmamaktadır. Sınıflarımız bulunmakta, onlar da 10 gün sonra devam edebilmektedir" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Milli Eğitim Bakanı Özer: Yüz yüze eğitime ara veren okulumuz yok
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Balıkesir Valiliği’nde pandeminin son durumunu değerlendirdi.

Balıkesir Valiliği’nde pandeminin son durumunu değerlendiren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "6 Eylül’de biliyorsunuz eğitim yüz yüze olarak başladı. Bugün itibarı ile beşinci haftayı geride bıraktık. Süreci Sağlık Bakanlığımız ile koordineli şekilde yürütüyoruz. Defaatle açıkladığımız gibi okul kapatma değil vakanın olduğu sınıflarda yüz yüze eğitime ara veriyorduk" dedi.

Özer, geçen hafta itibarı ile Sağlık Bakanlığı ve sağlık kurulunun 14 günlük yüz yüze eğitime ara vermeyi, 10 güne düşürdüğünü hatırlatarak, "Herhangi bir semptom göstermeyen bu yüz yüze eğitime ara veren öğrenciler 5 gün sonunda velinin rızası ile PCR yaptığı zaman yüz yüze eğitime dönme şansı verildi. Geçen hafta itibarı ile 71 bin 320 okulumuzun 2 tanesinde yüz yüze eğitime ara verilmişti. Bugün itibarı ile yüz yüze eğitime ara veren okulumuz bulunmamaktadır. Sınıflarımız bulunmakta, onlar da 10 gün sonra devam edebilmektedir" diye konuştu.

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"İKİNCİ DOZ AŞISINI OLAN ÖĞRETMENLERİN ORANI YÜZDE 85"

Öğretmenlerin aşılanmasının devam ettiğini belirten Bakan Özer, "Öğretmenlerimizin aşılanma oranları yükseliyor. Şu an ikinci doz aşısını tamamlamış öğretmenlerin oranı yüzde 85’e ulaştı. Bir şekilde aşı olmadan hastalığı geçirip antikor oluşturan öğretmenlerimizin oranı da yüzde 5’ler seviyesinde. Dolayısı ile ikinci doz aşı olmuş ve antikor oluşturmuş öğretmen oranımız yüzde 90 seviyesinde. İlkokuldaki sınıf öğretmenlerimizin diğer öğretmenlerimize göre oldukça yüksek. Sınıf öğretmenlerimizin birinci doz aşı oranı yüzde 95, ikinci doz aşı oranı ise yüzde 89’a ulaştı. Süreç kontrollü şekilde devam etmektedir" dedi.

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