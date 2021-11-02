Milli Eğitim Bakanı Özer: Yüz yüze eğitime devam etme kararlılığı içerisindeyiz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yüz yüze eğitime devam etme kararının altını çizerek "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun da onayladığı kurallara harfiyen uyarak yüz yüze eğitime devam etme kararlılığı içerisindeyiz. 289 okulumuzda ikili eğitime geçildi. İstisnai durumlarda gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz ancak kural olarak eğitimi kesintisiz bir şekilde sürdürme kararlılığı içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

YÜZ YÜZE EĞİTİM VURGUSU

Özer "Uzaktan eğitim ne kadar kaliteli olursa olsun yüz yüze eğitimin yerine ikame edilebilecek bir eğitim yaklaşımı olamaz." dedi.

EĞİTİM BÜTÇESİNİ AÇIKLADI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ayıca eğitim bütçesini açıkladı. Özer "Eğitim bütçemiz, 274 milyar 384 milyon 474 bin TL olarak belirlenmiştir. Bu rakam 2022 yılı merkezi yönetim bütçesinin yüzde 15,7’sini oluşturmaktadır." dedi.

REKLAM

GÜNDEM Milli Eğitim Bakanı Özer: Yüz yüze eğitim milli güvenlik meselesi



