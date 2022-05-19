Gündem Milli Eğitim Bakanı Özerden 19 Mayıs Atatürkü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
ANKARA

Milli Eğitim Bakanı Özer'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Özer mesajında, 19 Mayıs'ın, Türk ve dünya tarihine yön vermiş bir milletin tüm onur ve asaletiyle bağımsızlık mücadelesi için tarih sahnesindeki büyük değişimin başlangıcı olduğunu ifade etti.

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Haber Merkezi AA
Milli Eğitim Bakanı Özerden 19 Mayıs Atatürkü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer

Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümünü kutlamanın sevinç ve gururunu yaşadığını vurgulayan Özer, mesajında şunları kaydetti:

"19 Mayıs'ta başlayan mücadelenin ışığında çağdaş ve demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, gençlerin üstün gayreti ve çalışmaları sayesinde güçlü bir ülke olarak sonsuza dek yaşayacaktır. Bakanlık olarak üzerimize düşen en önemli görev; sorumluluk sahibi, duyarlı, çalışkan ve bilinçli gençler yetiştirmek, geleceğimizin mimarı olacak yeni nesillerin eğitiminde Milli Mücadele ruhunun temeli olan birlik ve beraberlik şuurunu onlara yol gösterici kılmaktır."

Özer, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı kahramanlarını saygı ve rahmetle andı, gençlerin ve milletin bayramını kutladı.

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