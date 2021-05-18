Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 40 yaş üzeri öğretmen ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada öğretmenler için öncelikli Kovid-19 aşı uygulamasının sürdüğünü kaydetti.

Meslektaşlarımız için öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması sürüyor.

Bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı.Şu ana kadar 752 bin 600 mesai arkadaşımız için aşı olma imkânı sağlandı.

Randevularınızı e-Nabız'dan alabilirsiniz. Sağlıkla... — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 18, 2021

Bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenler ve okul çalışanlarının aşı randevularının açıldığını belirten Selçuk, "Şu ana kadar 752 bin 600 mesai arkadaşımız için aşı olma imkânı sağlandı. Randevularınızı e-Nabız'dan alabilirsiniz. Sağlıkla..." ifadelerini kullandı.

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