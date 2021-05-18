Gündem Milli Eğitim Bakanı Selçuk 40 yaş üzeri öğretmen ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı
EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 40 yaş üzeri öğretmen ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Meslektaşlarımız için öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması sürüyor bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı." açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 40 yaş üzeri öğretmen ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada öğretmenler için öncelikli Kovid-19 aşı uygulamasının sürdüğünü kaydetti.

Bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenler ve okul çalışanlarının aşı randevularının açıldığını belirten Selçuk, "Şu ana kadar 752 bin 600 mesai arkadaşımız için aşı olma imkânı sağlandı. Randevularınızı e-Nabız'dan alabilirsiniz. Sağlıkla..." ifadelerini kullandı.

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