Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Milli Eğitim Bakanı Selçuk eğitime ilişkin 3 not paylaştı ve uyardı
EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 3 önemli uyarı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk eğitime ilişkin 3 not paylaştı ve uyardı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Instagram hesabından, eğitime ilişkin 3 not paylaştı, uyarılarda bulundu. Selçuk, "Öğrencilerimiz, bizim evlatlarımızdır ve en ufak bir risk durumuna mahal verecek adım atmayacağız" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Instagram hesabından, eğitime ilişkin 3 not paylaştı, uyarılarda bulundu.

Öğretmenlerin birbirlerine de "Hocam" dediğini belirten Selçuk, "Çünkü öğretmenler, biraz da herkesin öğretmenidir" değerlendirmesinde bulundu. Selçuk, bir öğretmen olarak herkese birkaç not aldırmak istediğini kaydetti.

Bunların kağıda yazabileceği gibi akılda da tutulabileceğine işaret eden Selçuk, "Birinci notum şu: Salgın döneminde, eğitim öğretime uzaktan eğitimle devam ettiğimiz her güne sıkıca tutunmalıyız. Lütfen uzaktan eğitime, EBA TV'ye, canlı sınıflara ağırlık verin. Bu koşullarda elimizdeki en gerçekçi çözüm bu. Lütfen, gayret edelim" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Birtakım teknik hazırlıklarımız var
GÜNDEM
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Birtakım teknik hazırlıklarımız var

İkinci notunda yüz yüze eğitime özenli ve oldukça kontrollü bir geçiş yapılacağını belirten Selçuk, şunları kaydetti:

  • "Öğrencilerimiz, bizim evlatlarımızdır ve en ufak bir risk durumuna mahal verecek adım atmayacağız. Çocuklarımızın sağlığı, en hassas noktamız olduğunu unutmayalım.
  • Üçüncü notum: Biz, öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimizle büyük bir eğitim ekibiyiz. Hepimiz 'eğitim' için eğitim aldık; bütün işimiz gücümüz, çabamız, derdimiz, endişemiz, çözümümüz, meselemiz 'eğitim'. Her bir adımında büyük zorlukların içinden geçtiğimiz şu salgın günlerinde, işin bu kısmını bize bırakın. Bu ülkenin öğretmenlerine güvenin ve siz tedbirinizi almaya, çocuklarımıza evde destek olmaya, onları her türlü kaygıdan uzak büyütmeye odaklanın. Böylece, birlikte bir ekip olup birbirimize olan inancımızı yitirmez ve kenetlenirsek çocuklarımız kazanacak. Notlar bugünlük bitti; sınav yok, sözlü serbest... Siz de düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz."

Online eğitimde yoklama var mı? Online ders ne zaman bitecek?
GÜNDEM
Online eğitimde yoklama var mı? Online ders ne zaman bitecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz yüze ve uzaktan eğitim birlikte olacak
OYNAT 01:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz yüze ve uzaktan eğitim birlikte olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Hem yüz yüze eğitimi hem de uzaktan eğitimi beraber yürüteceğiz. Ailelerin tercihine göre okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinden başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz' dedi.
Abone Ol Google News
CNN hayran kaldı

CNN hayran kaldı

Cağ kebabı ve su böreğini öve öve bitiremediler.
Metro istasyonları kapanıyor

Metro istasyonları kapanıyor

​Ataköy Şirinevler ve Atatürk Havalimanı'nda artık durmayacak.
F-16ların kullandığı TEBER güdüm kitli füze ilk kez SİHAdan atıldı

Karadeniz için heyecanlandıran doğal gaz iddiası.

​Türkiye ile Libya görüşmelere başladı..

​Bakan Koca koronavirüs tablosundaki ağırlaşan bilançoya dikkat çekti.

Korsan zirve

Korsan zirve

MED7 ile Brüksel öncesi korsan zirve düzenliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.