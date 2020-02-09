Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan meraklandıran tweet: Yarını bekleyin

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından takipçilerini meraklandıran bir paylaşımda bulundu. Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrencilerin benzer imkanlara sahip olabildiği, adalet temelli bir yapı üzerinde çalıştıklarını belirten Selçuk, "Çabamız, hiçbir çocuğumuzun yaşam koşulları ve coğrafi farklılıklar nedeniyle eğitim hakkından geri kalmaması için...Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrencilerin benzer imkanlara sahip olabildiği, adalet temelli bir yapı üzerinde çalıştık. Hazırız. Yarını bekleyin" ifadelerini kullandı.