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Gündem Bakan Selçuk LGS sonuçları 16 Temmuzda açıklanacak, merkezi sınavda hiçbir soru iptali olmadı
EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan son dakika LGS açıklaması

Bakan Selçuk: LGS sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak, merkezi sınavda hiçbir soru iptali olmadı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak LGS kapsamındaki merkezi sınavda hiçbir soru iptali olmadı" dedi.

Haber Merkezi AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrenciler aynı gün içinde tercih işlemlerine başlayabilecek" ifadelerini kullandı.

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