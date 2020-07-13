Bakan Selçuk: LGS sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak, merkezi sınavda hiçbir soru iptali olmadı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrenciler aynı gün içinde tercih işlemlerine başlayabilecek" ifadelerini kullandı.
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrenciler aynı gün içinde tercih işlemlerine başlayabilecek" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
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