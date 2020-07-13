Bakan Selçuk: LGS sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak, merkezi sınavda hiçbir soru iptali olmadı

Sınavdan çıkan öğrencinin LGS değerlendirmesi: İngilizceyi bıraktım, Fen zaten kendi beni bıraktı

Gaziantep'te Liselere Geçiş Sınavından (LGS) çıkan öğrencinin yöre şivesiyle sınav değerlendirmesi gülümsetti.

Gaziantep'te 56 bin 400 öğrenci yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler ile LGS sınavda ter döktü. Sınavın zor geçtiğini belirten öğrencilerden Yunus Emre Orhan, yöreye has şivesiyle yaptığı değerlendirme gülümsetti.