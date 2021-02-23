Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Pazartesi başlıyoruz

Okullarda yüz yüze eğitim için geri sayım devam ederken Bakan Ziya Selçuk'tan son dakika açıklaması geldi.

Selçuk sosyal medya hesabından "Bizim için çok önemli iki haftanın ortasındayız. Geçen hafta köy okullarımızı açtık, Pazartesi günü de İlkokullarımız ile 8 ve 12. sınıflarımızda yüz yüze eğitime başlıyoruz. Bu sevinci tüm evlatlarımızla yaşamak hepimizin ortak çabası olmalı" dedi.

Bizim için çok önemli iki haftanın ortasındayız. Geçen hafta köy okullarımızı açtık, Pazartesi günü de İlkokullarımız ile 8 ve 12. sınıflarımızda yüz yüze eğitime başlıyoruz. Bu sevinci tüm evlatlarımızla yaşamak hepimizin ortak çabası olmalı.



Eğitimde Bu Hafta

15-21 Şubat 2021 pic.twitter.com/QE16SPFFxS REKLAM February 23, 2021

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