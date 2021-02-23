Gündem Milli Eğitim Bakanı Selçuktan yüz yüze eğitim açıklaması Pazartesi başlıyoruz
EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Pazartesi başlıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, köy okullarında başlayan yüz yüze eğitimin ardından ilkokullar ile 8 ve 12. sınıfların pazartesi gününden itibaren yüz yüze eğitime başlayacağını duyurdu.

Haber Merkezi Diğer
Ziya Selçuk
Ziya Selçuk

Okullarda yüz yüze eğitim için geri sayım devam ederken Bakan Ziya Selçuk'tan son dakika açıklaması geldi.

Selçuk sosyal medya hesabından "Bizim için çok önemli iki haftanın ortasındayız. Geçen hafta köy okullarımızı açtık, Pazartesi günü de İlkokullarımız ile 8 ve 12. sınıflarımızda yüz yüze eğitime başlıyoruz. Bu sevinci tüm evlatlarımızla yaşamak hepimizin ortak çabası olmalı" dedi.

MEB'ten yüz yüze eğitim kararı: 1 Mart'ta başlıyor
GÜNDEM
MEB'ten yüz yüze eğitim kararı: 1 Mart'ta başlıyor

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınav açıklaması: Tüm hazırlıklar tamam
GÜNDEM
Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınav açıklaması: Tüm hazırlıklar tamam

ÖSYM 2021 YKS ile merak edilenleri yanıtladı
GÜNDEM
ÖSYM 2021 YKS ile merak edilenleri yanıtladı
Abone Ol Google News
MİT operasyonuyla vuruldu

MİT operasyonuyla vuruldu

Türkiye'deki PKK unsurlarına orman yakma talimatı vermişti.
Türkiyede bulundu

Türkiye'de bulundu

Dünyanın hiçbir yerinde bu böceğe rastlamak mümkün değil.
CHP Sakarya teşkilatından 120 kişi istifa etti

Devlet Bahçeli, MHP grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Görenler<br> hayran kalıyor

Görenler
hayran kalıyor

Dünyada sadece 3 ülkede var.

'Bu adam <br>kadını atacak'

'Bu adam
kadını atacak'

Olay öncesi görüntüler ortaya çıktı.

Zeytinde akılalmaz hileler

Zeytinde akılalmaz hileler

Karartmak için yapılan numaralar 'pes' dedirtti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.