Milli Eğitim Bakanı Tekin duyurdu: LGS sonuçları bugün açıklanacak

Ders açığını çözebilecek tedbirleri aldık. Derslik başına düşen öğrenci itibariyle 6 Şubat rakamların altına düşeceğiz. Eylül ayında prefabrik yapılarla eğitimi başlatacak tedbirleri aldık. Deprem öncesinde ilimizde 23 bin öğretmen hizmet vermekteydi. 25 bin 90 öğretmenle Eylül'de eğitim başlayacak. Deprem öncesi koşulların ilerisinde koşullara kavuşacağız. İlimizde görev yapanların tamamıyla müdürlüğümüz görüşmelerini yapıp ihtiyaçlarını tespit etti. Hatay'da ve ilçelerinde görev yapan öğretmen ve yeni tayin olanlarla iletişime geçilerek konaklama ile ilgili tercihleri alınarak Valilik ile koordine olunarak gerekli tedbirler alındı. Bölgedeki 10 il açısından her ili koordinatör arkadaşımızla ilişkilendirdik. Her türlü problemin çözümü için istişare edip karar aldık bugün burada.