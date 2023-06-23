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Milli Eğitim Bakanı Tekin duyurdu: LGS sonuçları bugün açıklanacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hatay’da açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, LGS sınav klavuzunun 26 Haziran'da ilan edileceğini duyurdu. Öte yandan Bakanlık, LGS sınav sonuçlarının açıklandığını ilan etti.

12:41 . 23/06/2023 пятница
Yeni Şafak
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

Bakan Tekin'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

Ders açığını çözebilecek tedbirleri aldık. Derslik başına düşen öğrenci itibariyle 6 Şubat rakamların altına düşeceğiz. Eylül ayında prefabrik yapılarla eğitimi başlatacak tedbirleri aldık. Deprem öncesinde ilimizde 23 bin öğretmen hizmet vermekteydi. 25 bin 90 öğretmenle Eylül'de eğitim başlayacak. Deprem öncesi koşulların ilerisinde koşullara kavuşacağız. İlimizde görev yapanların tamamıyla müdürlüğümüz görüşmelerini yapıp ihtiyaçlarını tespit etti. Hatay'da ve ilçelerinde görev yapan öğretmen ve yeni tayin olanlarla iletişime geçilerek konaklama ile ilgili tercihleri alınarak Valilik ile koordine olunarak gerekli tedbirler alındı. Bölgedeki 10 il açısından her ili koordinatör arkadaşımızla ilişkilendirdik. Her türlü problemin çözümü için istişare edip karar aldık bugün burada.

Bugün 23 Haziran, kademeler arası geçiş açısından temel orta öğretime geçmek isteyen öğrencilerimizin sınav sorularını birazdan paylaşacağız. Yüzde 82'si bu sınava girdi. Sonuçları ilan ettikten sonra klavuzu da 26 Haziran'da ilan edeceğiz. Normalde bugün ilan edecektik ancak klavuzumuzda deprem bölgesinde yaşayan öğrencilerimizin sıkıntısına pozitif ayrımcılık yapabilir miyiz diye düşündük ve klavuzumuzu pazartesi yayınlamış olacağız. Bakanlığımız bahar yarı yılı derslerini sınav kapsamı dışında tuttu. Bu da çocuklarımızın emeklerini karşılamada yetersiz olabilir, pozitif ayrımcılık yapabilir miyiz diye değerlendirdik. 3-19 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yapabilecek.



LGS Kapsamındaki Merkezî Sınav Sonuçları Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla LGS sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bakanlığın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"4 Haziran 2023 tarihinde LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" sonuçları http://meb.gov.tr adresinden erişime açıldı."


#MEB
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#Yusuf Tekin
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