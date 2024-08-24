Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Anadolu Mutfağı için yeni öneri: Michelin Yıldızı'nın yerine 'Mengen Akreditasyonu' yapalım

Bolu'nun Mengen ilçesinde düzenlenen 37. Mengen Uluslararası Aşçılık, Turizm ve Gastronomi Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı.
Yürüyüşün ardından konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu coğrafyanın en temel referans değerlerinden birisinin yardımlaşma olduğunu belirterek, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye yemek desteği veren Türkiye Aşçılar Federasyonuna teşekkür etti.
Tekin, Mengen'in gastronomi alanında ekol haline dönüştürülebileceğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bolu'da planlanan eğitim yatırımlarına değinen Tekin, 2024 ve 2025 yatırım programındaki çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, yeni eğitim öğretim yılından itibaren hayata geçecek"
Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin yeni eğitim öğretim yılından itibaren hayata geçeceğini söyledi.
Tekin, sözlerini şöyle tamamladı:
Bakan Tekin ve protokol üyeleri, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından festivaldeki stantları gezdi.
Festivalin açılışına Bolu Valisi Erkan Kılıç, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Mengen Belediye Başkanı Vural Turan, Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıköz, daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.
Çeşitli etkinliklerin düzenleneceği festival, yarın sona erecek.