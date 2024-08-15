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MEB'den 'Velivizyon' Platformu

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okul ile aile işbirliğini güçlendirmek amacıyla çekilen "Ailem" dizisi tanıtıldı. MEB tarafından hayata geçirilen "Velivizyon" platformunda yer alacak, yönetmenliğini Bora Severcan'ın üstlendiği, 27 bölümlük "Ailem" dizisinin tanıtımı için Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonunda tören düzenlendi.

17:53 - 15/08/2024 Perşembe
AA
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından velilerin sorumluluk duygularını artırmak suretiyle okul-aile iş birliğini güçlendirmek ve böylece öğrencilerin sosyal ve akademik yönden bütünsel eğitimine daha fazla katkı sağlamak amacıyla oluşturulan ‘Velivizyon' platformunun tanıtım programı gerçekleştirildi.


Programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Velivizyon' platformunda 12 ana başlıkta 27 bölümden oluşan dizi film ve içerik bulunduğunu belirtti.


Bakan Tekin, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının 9 Eylül Pazartesi günü başlayacağını ve yeni dönemde üç ana başlık belirlediklerini dile getirdi.

“Bunlardan bir tanesi Türkiye Yüzyılı maarif modeli. Bir diğeri Türkiye'de özellikle sanayi sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli personeli istihdam etmekte zorlanan kesimlerin nitelikli eleman ihtiyacını karşılayacak mesleki ve teknik eğitim politikası. Üçüncü başlığımız da Türkiye'de eğitim öğretim sürecinde ailenin rolünü biz bu yıl çalışma alanı olarak belirledik”
diye konuştu.



#MEB
#Yusuf Tekin
#eğitim
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