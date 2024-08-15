MEB'den 'Velivizyon' Platformu

“Bunlardan bir tanesi Türkiye Yüzyılı maarif modeli. Bir diğeri Türkiye'de özellikle sanayi sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli personeli istihdam etmekte zorlanan kesimlerin nitelikli eleman ihtiyacını karşılayacak mesleki ve teknik eğitim politikası. Üçüncü başlığımız da Türkiye'de eğitim öğretim sürecinde ailenin rolünü biz bu yıl çalışma alanı olarak belirledik”