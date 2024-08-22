Bakan Tekin'den 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' açıklaması: 1 5 ve 9. sınıflarda uygulanacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir dizi ziyarette bulunmak üzere geldiği Kilis'te AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Kurulu Toplantısı'na katıldı.
Burada açıklamada bulunan Bakan Tekin, Türkiye'de son 20 yılda önemli işler yapıldığını söyledi.
Okullardaki internet altyapısının da güçlendirildiğini dile getiren Bakan Tekin, sınıfların son sistemlerle donatıldığını ifade ederek, EBA'nın eğitimdeki önemine işaret etti.
"Bize özgü bir model ürettik"
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin de açıklamalarda bulunan Tekin, şunları kaydetti: