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Gündem Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk LGS sınavına her öğrenci kendi okulunda girecek
EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: LGS sınavına her öğrenci kendi okulunda girecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim ve sınav takviminde yeni alınan kararlarla ilgili açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "LGS sınavına her öğrencimiz kendi okulunda girecek. Bu LGS tarihinde ilk defa yapılacak bir şey. Sınav bilgileri e-okul üzerinden açıklanacak" dedi. Sınavın iki oturumdan oluşacağının da altını çizen Selçuk, "Sınav arasındaki boşlukta da öğrencilerimiz okul bahçesine çıkacak. Fakat veliler ile öğrenciler birlikte olamayacak. Sosyal mesafe korunarak öğrencilerimizin hava alması sağlanacak, öğrencilerimizin yanında rehber öğretmenler olacak" bilgisini paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ARŞİV.
ARŞİV.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde alınan yeni sınav takvimine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Selçuk, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tarihinde bir ilk yaşanacağının altını çizerek, "Her öğrencimiz kendi okulunda sınava girecek. Bu LGS tarihinde ilk defa yapılacak bir şey. Sınav bilgileri e-okul üzerinden açıklanacak" açıklamasını yaptı.

NTV canlı yayınında konuşan Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Bu genel normalleşme sürecinde birçok karar alınıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu kararları açıkladı. Bu kararları birçok kurumla istişare yaparak almaktayız. Biz LGS ile ilgili kararlar alıyoruz ve uygulamaya geçiyoruz. Her öğrencimiz kendi okulunda sınava girecek. Bu LGS tarihinde ilk defa yapılacak bir şey. Sınav bilgileri e-okul üzerinden açıklanacak.

FOTOĞRAFLI KİMLİK ŞARTI OLMAYACAK

Öğrencilere maske temin edilecek. Bu zamanda fotoğraflı kimlik kartında zorlanabilir diye fotoğraflı kimlik şartı aramayacağız.

Önümüzdeki günlerde oturma düzeniyle ilgili Bilim Kurulu'nun da çalıştığı bir senaryo var. Bir problem olmayacak, sağlık koşulları dikkat edilerek, Bilim Kurulu'na danışarak bir karar alınacak.

SINAV 2 OTURUMDA OLACAK

Sınav 2 oturumda olacak. Buradaki boşlukta da öğrencilerimiz okul bahçesine çıkacak. Fakat veliler ile öğrenciler birlikte olamayacak. Sosyal mesafe korunarak öğrencilerimizin hava alması sağlanacak, öğrencilerimizin yanında rehber öğretmenler olacak.

BAŞKA ÖĞRETMENLER EŞLİĞİNDE GİRECEKLER

Öğrenciler kendi öğretmenleriyle sınava girmeyecek, özel ve resmi bütün okullarımızdaki öğrenciler kendi okullarında başka öğretmenler eşliğinde sınava girecekler."

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