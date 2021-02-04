Gündem Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul ve ortaokullarda yüz yüze eğitimin usul ve esaslarını belirledi
EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul ve ortaokullarda yüz yüze eğitimin usul ve esaslarını belirledi

Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul ve ortaokullarda yüz yüze eğitimin usul ve esaslarını belirledi

Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul ve ortaokullarda yüz yüze eğitimin usul ve esaslarını belirlediklerini açıkladı. Bakanlıktan illere gönderilen yazıya göre, Bilim ve Sanat Merkezleri de 1 Mart itibarıyla ortaokul 8. sınıflarla birlikte yüz yüze eğitime geçecek. Birleştirilmiş sınıflarda, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde iş birliği ile alınacak kararlar doğrultusunda tüm ilkokul ve ortaokullar, tüm bağımsız anaokulu ve özel eğitim anaokullarında yüz yüze eğitim 15 Şubat itibarıyla başlatılacak. İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir ders 30 dakika, teneffüsler ise 10'ar dakika olacak.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 15 Şubat'tan itibaren kademeli başlatılacak yüz yüze eğitime ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre, Bilim ve Sanat Merkezleri de 1 Mart itibarıyla ortaokul 8. sınıflarla birlikte yüz yüze eğitime geçecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, ilkokul ve ortaokullardaki yüz yüze eğitimle ilgili bilgilere yer verildi.

  • Bu kapsamda 15 Şubat itibarıyla, "birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamı, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda tüm ilkokul ve ortaokullar ile tüm bağımsız anaokulu ve özel eğitim anaokullarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçilecek.

1 Mart'tan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak, tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacak. 8. sınıflarda yüz yüze eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte belirlenecek.

Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilecek.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı ilkokul ve ortaokul kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ve özel eğitim anasınıfları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 1 Mart itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmaya başlanacak. Bilim ve Sanat Merkezleri de programları dahilinde yüz yüze eğitime geçecek.

Öğrenciler müfredatın tamamından sorumlu olacak. Yüz yüze eğitim saatleri dışındaki diğer saatlerde uzaktan eğitim yoluyla dersler işlenmeye devam edilecek. Bu durumdaki öğrenciler, EBA TV, EBA canlı ders ve harici canlı ders canlı ders uygulamaları gibi yollarla uzaktan eğitim almayı sürdürecek.

Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen veliler, okul müdürlüklerine yazılı başvuru yapabilecek. Yüz yüze eğitime gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak.

İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir ders 30 dakika, teneffüsler ise 10'ar dakika olacak.

Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Hazırlıklar başladı: MEB liste gönderecek
KORONAVİRÜS
Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Hazırlıklar başladı: MEB liste gönderecek

MEB bursluluk sınavı başvuruları 8 Şubat'ta başlayacak
GÜNDEM
MEB bursluluk sınavı başvuruları 8 Şubat'ta başlayacak
Abone Ol Google News
Trabzon zirveye yürüyor

Trabzon zirveye yürüyor

Trabzonspor, Denizlispor'u Bakasetas'ın golüyle yendi.
Devlet desteğiyle sürü sahibi oldu

Devlet desteğiyle
sürü sahibi oldu

​Cezaevinden çıkıp işletmesini kurdu.
Trabzonda ikinci Ümit Öztürk vakası

15 Şubat'ta başlıyor

15 Şubat'ta başlıyor

​Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitimin usul ve esaslarını belirledi.
Twitter'dan Bahçeli'ye kısıtlama

Twitter'dan Bahçeli'ye kısıtlama

​Boğaziçi Üniversitesi'yle ilgili paylaşımını kaldırdı.
Vaka sayısı <br>kritik seviyede

Vaka sayısı
kritik seviyede

​Sağlık Bakanlığı son tabloyu açıkladı.
Dikey kaydırma geliyor

Dikey kaydırma geliyor

​Instagram hikâyeler için yeni özellik testlerine başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesi 1 saat sürdü.
Çürümeye terk edilmişti şimdi alıcısı çok

Çürümeye terk edilmişti şimdi alıcısı çok

​10 bin TL'ye hurdadan aldığı aracı 250 bin liralık yaptı.

Erdoğan'dan YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'nda önemli mesajlar.

Sahte uygulamalara dikkat

Sahte uygulamalara dikkat

​Google Play'deki sahte Clubhouse uygulaması verileri çalıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.