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Milli Eğitim Bakanlığı okuldaki LGBT skandalı ile ilgili harekete geçti: Bakan Tekin yasal süreç başlatıldığını duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Silivri Kavaklı İlköğretim Okulu'nda çocuklara LGBT paçavrası önünde fotoğraf çektirilmesi skandalıyla ilgili açıklamada bulundu. Tekin "Bu tür kötü örnekler kocaman yürekli öğretmenlerimizi de rencide ediyor. MEB ailesinin hukukunu korumak birinci vazifemiz. İlgili kişi hakkında yasal süreci başlattık." ifadelerini kullandı.

17:52 . 16/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin.

Silivri Kavaklı İlköğretim Okulu'nda görev yapan 'Ahter Nur' isimli öğretmen, karne dağıttığı küçük yaştaki öğrencileri LGBT paçavrasının önüne dizerek fotoğraf çektirmişti.

Bakan Tekin: İlgili kişi hakkında yasal süreci başlattık

Skandal sonrası Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Milli Eğitim Bakanı
Yusuf Tekin
sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yeni Şafak'ın haberini alıntılayan Bakan Tekin, söz konusu öğretmen hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.
Tekin
paylaşımında
"Bu tür kötü örnekler kocaman yürekli öğretmenlerimizi de rencide ediyor. MEB ailesinin hukukunu korumak birinci vazifemiz. İlgili kişi hakkında yasal süreci başlattık."
ifadelerini kullandı.

#Yusuf Tekin
#LGBT
#Milli Eğitim Bakanlığı
#Silivri Kavaklı İlköğretim Okulu
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