Gündem Milli Eğitim Bakanlığıdan çocuklara yeni uygulama Miniklerin Merak Gıdıklayan Sorularını yanıtlıyor
EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanlığı'dan çocuklara yeni uygulama: Miniklerin 'Merak Gıdıklayan Sorular'ını yanıtlıyor

MEB, uzaktan eğitim sürecinde evde eğitimlerini sürdüren çocukların merak duygusunu canlı tutmak için "Merak Gıdıklayan Sorular" serisini başlattı. MEB, merak ettikleri soruları "tanitim@meb.gov.tr" adresine yollayan çocuklara, hazırlanan videolarla TRT EBA TV üzerinden yanıt vermeye başladı. "Merak Gıdıklayan Sorular" serisinde, "Navigasyon uygulamaları nasıl çalışır?", "Balıkların kulakları var mıdır?", "Yıldızlar nasıl kayar?", "Ahtapotların kaç kolu vardır?" gibi sorular yanıt buluyor.

Haber Merkezi AA
Uzaktan eğitim
Uzaktan eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), koronavirüs önlemleri kapsamında evde uzaktan eğitim alan çocuklar için yeni bir hizmeti devreye soktu.

MEB, bu dönemde çocukların merakını canlı tutmak için gayret sarf eden velilere destek olmak, çocukların öğrenme isteğini artırmak, öğrenmeyi daha keyifli hale getirmek, öğrenme serüvenlerine katkı sunmak için TRT EBA TV kanallarına yeni içerikler hazırladı.

MEB TARAFINDAN CEVAPLANIYOR

Bu kapsamda çocuklar tarafından Bakanlığın "tanitim@meb.gov.tr" adresine gönderilen, günlük hayata, bilime ve tabiat olaylarına yönelik sorular MEB tarafından yanıtlandı.

  • Kapsamlı alan araştırmasının ardından bilimsel ya da teknik cevapların çocukların diline ve öğrenme düzeyine uygun yanıtlanarak hazırlanan videolar, "Merak Gıdıklayan Sorular" serisi adıyla TRT EBA TV'de teneffüs aralarında yayımlanmaya başladı.

Sorulara uygun seslendirmelerle oluşturulan görseller ile kullanılan müzikler Bakanlığın uzman ve öğretmenleri tarafından hazırlandı.

  • Bu kapsamda, "Navigasyon uygulamaları nasıl çalışır?", "Balıkların kulakları var mıdır?", "Yıldızlar nasıl kayar?", "Ahtapotların kaç kolu vardır?" gibi yüzlerce soruya yanıt verildi.

MEB uzmanlarının, bilim, sanat, spor ve yaşam alanlarında farklı içerikler geliştirmeye devam edeceği öğrenildi.

Milli Eğtim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabı üzerinden "Çocuklarımızın merak ettiği bunun gibi yüzlerce soruyu ve cevaplarını TRT EBA TV kanallarında veriyoruz. Çocuklarınızın merak ettikleri soruları tanitim@meb.gov.tr adresine iletin, çocuklarımız için cevaplarını TRT EBA TV kanallarında verelim" çağrısında bulunmuştu.

Çocuklar, merak ettiği sorularını "tanitim@meb.gov.tr" adresine iletebiliyor.

Abone Ol Google News
MEBden yeni uygulama

MEB'den yeni uygulama

​Miniklerin merak ettiği sorular tek tek cevap buluyor.
Tüm Türkiyeye örnek olan şehir

Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir

​Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı.
Türk ekonomisinin bünyesi sağlam

Türk ekonomisinin bünyesi sağlam

​Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın, açıklamalarda bulundu.
Kendini 'Hızır' olarak tanıttı

Kendini 'Hızır' olarak tanıttı

​Mahallenin tüm borcunu ödeyip 60 tane de koli hazırlattı.
Temmuz'da<br>bitmesi imkansız

Temmuz'da
bitmesi imkansız

​Bilim insanlarından yeni tahmin.
Trump<br>köşeye sıkıştı

Trump
köşeye sıkıştı

​Amerikan basını salgın karşısındaki başarısızlığı yazıyor.
Cezayı duyunca gerçek ortaya çıktı

Cezayı duyunca gerçek ortaya çıktı

​'Türkçe bilmiyorum' diyerek polisi kandırmaya çalıştı.
En büyük sıkıntı<br>toplu taşıma

En büyük sıkıntı
toplu taşıma

​Göksu, Yeni Şafak yayınına katıldı.
Tek farkı var

Tek farkı var

​Uzmanlardan kritik uyarı: Koronavirüs ile karıştırılmamalı.
Şehit babası duygulandırdı

Şehit babası duygulandırdı

3 aylık şehit maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Çin'den<br> izahat istedik

Çin'den
izahat istedik

​Ermenistan'a gönderilen paketlere yazılmıştı.
Amasra sallandı

Amasra sallandı

4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İkinci sessiz gece

İkinci sessiz gece

​Şehirler bomboş kaldı, polis ekipleri denetimi arttırdı.
En kritik 48 saat

En kritik 48 saat

Bilim Kurulu hareketliliği gün gün izledi ve kararını verdi.
Umut veren haber!

Umut veren haber!

Bakan Koca gece yapılan telekonferans görüşmesinde açıkladı.
101 milyon<br>ekmek herkese yeter

101 milyon
ekmek herkese yeter

​Fırıncılar, araçlarıyla sokaklarda ekmek dağıtmaya devam ediyor.
Salgınla<br>ilgili tarih verdi

Salgınla
ilgili tarih verdi

​Prof. Dr. Hakan Oğuztürk Yeni Şafak'a konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.