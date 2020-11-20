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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan anaokulu açıklaması: 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 81 ile gönderilen genelgeyle okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında, haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacağı bildirildi.

Haber Merkezi DHA
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 81 ile 'Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yüz Yüze Eğitim' konulu genelge gönderildi.

Genelgede Covid-19 salgını sürecinde okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında, haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacağı belirtilirken, salgın dönemlerinde okul öncesi eğitim kurumlarında yapılacak yüz yüze eğitime ilişkin hususlara da açıklık getirildi.

Daha önce 20 Kasım ile 4 Ocak arasında resmi ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumlarında etkinliklerin, ilkokullarda, ortaokullarda ve ortaöğretim kurumlarında tüm derslerin uzaktan eğitim yoluyla işleneceğine ilişkin karar alındığı hatırlatılırken, "Ancak Bakanlığımız ile ilgili kurumlar arasında yapılan istişareler sonucunda resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir" denildi.

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  • Genelgeye göre, okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati süreyle aralıksız yüz yüze eğitim yapılacak ve 1 etkinlik saati 30 dakika olacak şekilde planlanacak. Okulun fiziki imkanları doğrultusunda bir gruptaki çocuk sayısı en az 5 olacak şekilde şube tanımlamaları yapılabilecek.

Fiziki imkanları uygun olan okul öncesi eğitim kurumlarında salgın ile ilgili tüm tedbirlerin alınması şartıyla çocuk kulüpleri açılabilecek. Çocukların ev ortamında da desteklenmesi amacıyla TRT EBA İlkokul kanalında her gün yayınlanan EBA Anaokulu kuşağını takip etmeleri ve ailelerin Temel Eğitim Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayınlanan Erken Çocukluk Eğitim Takvimi ile diğer yayınlardan yararlanmaları sağlanacak.

Okula kayıtlı olup yüz yüze eğitimi tercih etmeyen ailelerin çocuklarının kayıtları silinmeyecek olup, bu çocukların da EBA Anaokulu'nu izlemeleri ve diğer eğitim materyallerinden yararlanmaları için gerekli önlemler alınacak.

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