Milli Eğitim Bakanlığı'ndan özel okullarda yeni sınıf mevcudu kararı

Resmi Gazete'nin 3 Ağustos 2022 tarihli sayısında, 'Milli Eğitim Bakanlığı özel öğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik' yayımlandı.
YENİ DÜZENLEME
20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(1) Okullarda sınıf mevcutları; okul öncesi eğitimde 20, diğer okullarda 30'dan fazla olamaz."
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.
OYNAT 01:03
Milli Eğitim Bakanı Özer: Hiç kimseden kayıt için devlet okullarında bağış alınamaz
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların ihtiyaçlarının bakanlık tarafından karşılandığını belirterek, 'Bizim bütçeyle ilgili sıkıntımız yok. Birisi bağış yapmak istiyorsa yapabilir ama kayıtla bağış arasında hiçbir ilişki yoktur. Hiç kimse bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu coğrafyasında, bu ülkenin içerisinde hiç kimseden kayıt için devlet okullarında bağış alınamaz' dedi.
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