Gündem Milli Eğitim Bakanlığından özel okullarda yeni sınıf mevcudu kararı
EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan özel okullarda yeni sınıf mevcudu kararı

Milli Eğitim Bakanlığı, özel öğretim kurumlarında sınıf mevcudu sayılarında değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre özel eğitim kurumlarında sınıf mevcutları okul öncesi eğitimde 20, diğer okullarda 30’dan fazla olamayacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Milli Eğitim Bakanlığından özel okullarda yeni sınıf mevcudu kararı
Arşiv

Resmi Gazete'nin 3 Ağustos 2022 tarihli sayısında, 'Milli Eğitim Bakanlığı özel öğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik' yayımlandı.

YENİ DÜZENLEME

20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Okullarda sınıf mevcutları; okul öncesi eğitimde 20, diğer okullarda 30'dan fazla olamaz."

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

Milli Eğitim Bakanı Özer: Hiç kimseden kayıt için devlet okullarında bağış alınamaz
OYNAT 01:03
Milli Eğitim Bakanı Özer: Hiç kimseden kayıt için devlet okullarında bağış alınamaz
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların ihtiyaçlarının bakanlık tarafından karşılandığını belirterek, 'Bizim bütçeyle ilgili sıkıntımız yok. Birisi bağış yapmak istiyorsa yapabilir ama kayıtla bağış arasında hiçbir ilişki yoktur. Hiç kimse bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu coğrafyasında, bu ülkenin içerisinde hiç kimseden kayıt için devlet okullarında bağış alınamaz' dedi.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı
GÜNDEM
ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı

2022 KPSS soruları çalındı mı? '20 sorunun birebir aynısı çıktı' iddiaları sonrası ÖSYM'den açıklama
GÜNDEM
2022 KPSS soruları çalındı mı? '20 sorunun birebir aynısı çıktı' iddiaları sonrası ÖSYM'den açıklama

Pelosi Tayvan Parlamentosu'nu ziyaret etti
DÜNYA
Pelosi Tayvan Parlamentosu'nu ziyaret etti
Kosova Sırbistanın bir parçası

'Kosova Sırbistan'ın bir parçası'

Vucic'den ortalığı karıştıracak açıklama
Rampada kayıpbahçeye düştü

Rampada kayıp
bahçeye düştü

​Kocaeli'de ilginç kaza: Sekiz yolcu yaralandı.
Can pazarı yaşandı

Can pazarı yaşandı

​Binada mahsur kalan 5'i çocuk 11 kişi kurtarıldı.

​Döviz stokçuları Türkiye'nin 2022'deki ihracat ve turizm başarısını baltaladı.

​Pelosi'nin ziyaretinin ardından harekete geçtiler.

​Havadan görüntülendi: Denetim ekibi bekleniyor.

​Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki.

Emlak fiyatlarında 20 bin lirayı bulan indirimler geldi.
Akile Salih Külliye’de

Akile Salih Külliye’de

​Libya'daki siyasi durum değerlendirildi.

​Asya ülkelerinde 'Made in Türkiye' etiketli ürünler revaçta.

​Mustafa Kutlu'nun adı Mehmet Emin Saraç Anadolu İHL kütüphanesinde yaşayacak.

​Dijital Türkiye için eğitim ve istihdam.
Z Raporu ağustos sayısı bayilerde: Dünya yavaşlıyor

Z Raporu ağustos sayısı bayilerde: Dünya yavaşlıyor

​Z Raporu'nun ağustos sayısı bayilerde.

​Krediler üretime değil dolar stoğuna gitti

​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.