Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ’sahte mesaj’ uyarısı: Sakın tıklamayın

Milli Eğitim Bakanlığı, vatandaşları "Milli Eğitim Bakanlığı ve EBA ücretsiz, koşulsuz tablet dağıtıyor. Veli olarak başvuru için tıklayınız" şeklindeki sahte mesaj linklerine giriş yapmamaları konusunda uyardı.

Dağıtım için bakanlık velilere ulaşıyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Uyarı! Dolandırıcılık mağduru olmamak için ’Milli Eğitim Bakanlığı ve EBA ücretsiz, koşulsuz tablet dağıtıyor. Veli olarak başvuru için tıklayınız’ şeklindeki mesaj linklerine giriş yapmayınız. Tablet dağıtımlarımızda resmi veriler üzerinden velilerimize doğrudan ulaşmaktayız" denildi.

UYARI❗️



Dolandırıcılık mağduru olmamak için “Millî Eğitim Bakanlığı ve EBA ücretsiz, koşulsuz tablet dağıtıyor. Veli olarak başvuru için tıklayınız” şeklindeki mesaj linklerine giriş yapmayınız.



Tablet dağıtımlarımızda resmi veriler üzerinden velilerimize doğrudan ulaşmaktayız. pic.twitter.com/CsDfgMwDlp REKLAM April 15, 2021

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