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Gündem Milli Eğitim Bakanlığından sahte mesaj uyarısı Sakın tıklamayın
EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ’sahte mesaj’ uyarısı: Sakın tıklamayın

Dolandırıcıların yeni oyunu "MEB ve EBA ücretsiz, koşulsuz tablet dağıtıyor. Veli olarak başvuru için tıklayınız" şeklindeki mesaj oldu. Bu mesaja tıklanmaması konusunda uyaran Milli Eğitim Bakanlığı, "Tablet dağıtımlarımızda resmi veriler üzerinden velilerimize doğrudan ulaşmaktayız" dedi.

Haber Merkezi İHA
Milli Eğitim Bakanlığından ’sahte mesaj’ uyarısı: Sakın tıklamayın
(Arşiv)

Milli Eğitim Bakanlığı, vatandaşları "Milli Eğitim Bakanlığı ve EBA ücretsiz, koşulsuz tablet dağıtıyor. Veli olarak başvuru için tıklayınız" şeklindeki sahte mesaj linklerine giriş yapmamaları konusunda uyardı.

Dağıtım için bakanlık velilere ulaşıyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Uyarı! Dolandırıcılık mağduru olmamak için ’Milli Eğitim Bakanlığı ve EBA ücretsiz, koşulsuz tablet dağıtıyor. Veli olarak başvuru için tıklayınız’ şeklindeki mesaj linklerine giriş yapmayınız. Tablet dağıtımlarımızda resmi veriler üzerinden velilerimize doğrudan ulaşmaktayız" denildi.

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