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EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanlığından yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamada, Resmi ve özel ortaokul 5. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati ( 2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak" dedi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamada, Resmi ve özel ortaokul 5. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati ( 2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak" dedi.

Lise 9. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak.

Her ders süresi 30 dakika olacak

Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.

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