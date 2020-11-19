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Gündem Milli Eğitim Bakanlığından yüz yüze eğitim genelgesi 4 Ocaka kadar sınav yok
EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanlığından 'yüz yüze eğitim' genelgesi: 4 Ocak'a kadar sınav yok

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla 81 ile 'Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi' konusunda genelge gönderildi. Yapılan açıklamada, "4 Ocak 2021 tarihine kadar yüz yüze veya uzaktan olmak üzere hiçbir şekilde sınav yapılmayacaktır. Bu tarihten sonra sınavların; ölçme ve değerlendirmeye ilişkin usul ve esaslar kapsamında okul ortamında yüz yüze yapılması planlanmaktadır." denildi. Süreç içerisinde hastalık, izin ve benzeri nedenlerle canlı ders uygulaması yapamayan öğretmenlerin yerine öğretmen görevlendirmesi yapılacak. BİLSEM öğrenci seçim sürecinde yetenek alanlarına ilişkin olarak gerçekleştirilen bireysel değerlendirmeler yapılmayacak.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla resmi ve özel örgün eğitim ile hayat boyu öğrenme kurumlarında 20 Kasım 2020'den 4 Ocak 2021'e kadar yüz yüze eğitime verilen araya ilişkin il milli eğitim müdürlüklerine yazı gönderildi. Buna göre, süreç içerisinde hastalık, izin ve benzeri nedenlerle canlı ders uygulaması yapamayan öğretmenlerin yerine öğretmen görevlendirmesi yapılacak.

Bakan Selçuk'tan sınav açıklaması: İptal edilmedi, ertelendi
GÜNDEM
Bakan Selçuk'tan sınav açıklaması: İptal edilmedi, ertelendi

Öğretmenler haftada en az 1 gün okula giderek değerlendirme yapacak

Uzaktan eğitim sürecinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla okul yönetimleri tarafından zümre öğretmenleri ve rehberlik servisinde görevli öğretmenlerle birlikte yapılacak planlama doğrultusunda öğretmenler haftada en az 1 gün okula giderek değerlendirme yapacak ve sınıf defterlerini işleyecek. 4 Ocak'a kadar yüz yüze veya uzaktan olmak üzere hiçbir şekilde sınav yapılmayacak. Bu tarihten sonra sınavların okul ortamında yüz yüze yapılması planlanıyor ancak 4 Ocak'tan sonra ölçme ve değerlendirme faaliyetleri ile ilgili hususlar salgın sürecinin seyrine göre değerlendirilecek ve ayrıca duyurulacak.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan okullarla ilgili son dakika açıklaması: Biz evde de yanlarında oluruz
GÜNDEM
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan okullarla ilgili son dakika açıklaması: Biz evde de yanlarında oluruz
  • Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci seçim sürecinde yetenek alanlarına ilişkin olarak gerçekleştirilen bireysel değerlendirmeler yapılmayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: Uzaktan eğitim ne zamana kadar sürecek?
GÜNDEM
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: Uzaktan eğitim ne zamana kadar sürecek?

Dönem sonu sınavları sokağa çıkma kısıtlaması kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilecek.

Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında aralarında motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları gibi yaygın eğitim faaliyeti yapan özel öğretim kurumlarında dönem sonu sınavları sokağa çıkma kısıtlaması kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilecek. Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile takviye kurslarına 4 Ocak 2021'e kadar ara verilecek ayrıca pansiyonlarda da barınma hizmeti verilmeyecek.

Bakan Selçuk: Ara tatilden sonra tüm kademelerde okullarımıza dönmek temennisindeyiz
GÜNDEM
Bakan Selçuk: Ara tatilden sonra tüm kademelerde okullarımıza dönmek temennisindeyiz
  • 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı için ilkokul 3'üncü sınıflara yönelik İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) uygulama süreci ve takvimine ilişkin işlemler, okulların yüz yüze eğitime açılmasına kadar ertelendi.
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