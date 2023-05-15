Milli Görüş'ün yeni lideri Fatih Erbakan

14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçim sonuçları belli oluyor. 28. Dönem Milletvekili sonuçlarına göre milletvekili listeleri de netleşmeye başladı. 2023 seçimlerinde en çok merak edilen isimlerden birisi de Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan oldu. Peki Fatih Erbakan seçildi mi, milletvekili oldu mu? Fatih Erbakan kimdir?