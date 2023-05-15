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Milli Görüş'ün yeni lideri Fatih Erbakan

Yeniden Refah Partisi, Meclis’te 5 vekil ile temsil edilme hakkını kazandı. Seçime Cumhur İttifakı çatısı altında kendi logosuyla giren Yeniden Refah Partisi, 5 milletvekili çıkarttı.

04:00 . 15/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Fatih Erbakan.

Fatih Erbakan.

14 Mayıs seçiminde ilk sandık sınavını veren Yeniden Refah Partisi, Meclis’te 5 vekil ile temsil edilme hakkını kazandı. Seçime Cumhur İttifakı çatısı altında kendi logosuyla giren Yeniden Refah Partisi, 5 milletvekili çıkarttı. Yüzde 3’e yakın oy alan Yeniden Refah Partisi İstanbul’dan Genel Başkan Fatih Erbakan, Genel Başkan Yardımcıları Suat Pamukçu ve Doğan Bekir’e Meclis’e soktu. Konya’dan Ali Yüksel, Kocaali’den Mehmet Aşıla da Yeniden Refah Partisi’nden Meclis’e giren isimler oldu.

BBP BEKLEDİĞİNİ BULAMADI

Seçime Cumhur İttifakı çatısı altında kendi amblemiyle giren Büyük Birlik Partisi ise Türkiye genelinde yüzde bir oy aldı. Ancak oyları vekil çıkarmaya yetmedi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici İstanbul’dan adaydı.



#Seçim
#Yeniden Refah Partisi
#Fatih Erbakan
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