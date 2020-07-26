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İSTANBUL

Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı yeni hizmet binası açılıyor

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı Yeni Hizmet Binası, bugün yapılacak törenle hizmete açılacak. Maslak'taki yeni binanın açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv - MİT'in İstanbul binası bugün açılacak.
Arşiv - MİT'in İstanbul binası bugün açılacak.

Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı'nın saat 15.00'te Maslak'ta açılacak yeni binasının açılış törenine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre, MİT'in en önemli ünitelerinden biri olduğu belirtilen İstanbul Bölge Başkanlığı binasının, giderek büyüyen personel kapasitesi ve artan faaliyet alanlarını karşılayacak düzeyde.

MİT'in yeni hizmet binası 'KALE' açıldı
GÜNDEM
MİT'in yeni hizmet binası 'KALE' açıldı
  • Söz konusu inşaatın Milli İstihbarat Teşkilatının fiziksel imkanlarını, istihbarı kapasitesiyle uyumlu hale getirme hedefi çerçevesinde Ocak 2020'de açılışını yaptığı ana karargah binasından sonra ikinci önemli açılış olduğu ifade edilirken, teşkilatın projeyi tasarlarken, tarihin her döneminde stratejik öneme sahip olan İstanbul'un istihbarı çalışmalar açısından oynadığı rolü dikkate aldığı kaydedildi.

Kale’nin kapısı açılıyor
GÜNDEM
Kale’nin kapısı açılıyor

Ankara'daki 'KALE'ye benzer şekilde inşa edildi

Ankara'daki "KALE" adlı binaya benzer şekilde yatay bir mimari ile inşa edilen binada, kompartımantasyon ve koordinasyon dengesi azami düzeyde gözetilerek ortak çalışmalar amacıyla çok sayıda toplantı salonu tasarlandı.

Modern ve akıllı bir bina olarak inşa edilen yapıda, yerleşke içinde geniş bir konferans salonu, atış poligonu ve spor merkezleri de bulunuyor.

Öte yandan, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı Hizmet Binası'nın maksimum güvenliği sağlayacak şekilde tasarlandığı ve her türlü kara ve hava saldırılarına karşı koyabilecek bir tahkimata sahip olduğu da bildirildi.

'MİT'in ana karargah binası 'kale bina' görüntülendi
OYNAT 01:49
'MİT'in ana karargah binası 'kale bina' görüntülendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihabarat Teşkilatı'nın (MİT) Ankara'da yapımı devam eden ve 'kale bina' olarak adlandırılan ana karargah binasını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Etimesgut'ta yaklaşık 5 bin dönüm arazi üzerine kurulan ve yaklaşık 3 metre yüksekliğinde duvarla çevrili binada, sinyal kesici dinlemeyi önleyen sistemler de bulunuyor.


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