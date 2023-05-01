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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefet tepkisi: Şimdi buna da maket derler

Türkiye Savunma ve Havacılık alanına tarihi anlara şahit oldu. İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda Milli Muharip Uçak (MMU) ve HÜRJET piste çıktı. Milli Muharip Uçağın adının 'KAAN' olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Buna da maket diyecekler" diyerek muhalefete tepki gösterdi.

17:04 . 1/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye tarihi anlara şahitlik etti. 'İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bugün savunma ve havacılık alanında tarihi günlerimizden birini daha yaşıyoruz. Artık karada, denizde ve denizaltında, havada, uzayda her alanda varız. Gazi Mustafa Kemal'in 'İstikbal göklerdedir' diyerek işaret ettiği istikbalin sembolü olan neticelere bugün ulaştık. Onun için bugün 'İstikbal' diyoruz' dedi.

"Şimdi buna da maket diyecekler"

Milletimiz 20 yıldır hayalden gerçeğe dönüşen sayısız projeye sahip oldu. Bunların başında şüphesiz savunma sanayindeki, havacılıktaki başarılar geliyor. Kritik bazı projelerimizde önemli kilometre taşlarını geride bıraktık. Milli Muharip Uçağımızı hangardan çıkardık ve pist başı yaptırdık. Ülkemizin ilk insanlı, süpersonik jet uçağı olan Hürjet'imizin ilk uçuşunu gerçekleştirdik. Bu millet yapar. İnandı mı yapar. ATAK helikopterinin abisi diyebileceğimiz ATAK 2'yi ilk kez havalandırdık. İlk uçan insansız savaş uçağı Kızılelma'dan sonra ANKA 3 de ilk yürüyüşünü yaptı, adı Kaan. Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız coşkuyu sizlerle birlikte yaşamak istedik.

MMU uçağına verilecek isimdir, bu ismi verdik. MMU'nun ismi artık Kaan'dır. İsim babası da Devlet Bey'dir.

Şimdi bunlar birilerini çok rahatsız edecek. Projelerimize neler dediler biliyorsunuz. Bunlara da herhalde maket diyeceklerdir. Dikkat ederseniz ülkemizin savunma sanayinde elde ettiği her başarıda bunlar bir de suyun öte tarafındakiler rahatsız oluyor. Bunları da suyun öteki tarafındakileri de rahatsız etmeyi sürdüreceğiz. Biz Türkiye'yiz, Türk milletiyiz. Buradaki coşku, gurur birilerini tedirgin ediyorsa ne mutlu bize. Demek ki doğru yoldayız. Daha fazlasını yapmak için daha çok çalışacağız.




#Recep Tayyip Erdoğan
#Ankara
#Kaan
#Milli Muharrip Uçak
37 dakika önce
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