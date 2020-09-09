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ANKARA

Milli Savunma Bakanı Akar Alman mevkidaşı ile telefonda görüştü​

Milli Savunma Bakanı Akar: Türkiye haklı ve kararlı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Alman mevkidaşı Annegret Kramp-Karrenbauer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmede öncelikli olarak Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirildi. Görüşmede Bakan Akar Türkiye'nin çözümsüzlükten değil, sorunların diyalog ile çözümünden yana olduğu belirtti. Akar, bunların yanında Türkiye'nin haklı ve kararlı olmakla birlikte hiçbir oldubittiye müsaade edilmeyeceğini de vurguladı.

Haber Merkezi AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile telefongörüşmesigerçekleştirdiği bildirildi.

Başta Doğu Akdeniz'deki gelişmeler olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

"Diyalog ile çözümden yanayız"

  • Bakan Akar,görüşmede,Türkiye'nin çözümsüzlükten değil, sorunların diyalog ile çözümünden yana olduğu bildirdi.

"Haklı ve kararlıyız"

  • Diğer ülkelerin de konuya aklıselimle ve ittifak ruhuna uygun yaklaşmalarının gerekliliğini belirten Bakan Akar, bunlarla birlikte Türkiye'nin haklı ve kararlı olduğunu, hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceğini ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını savunmaya devam edeceğini vurguladı.

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