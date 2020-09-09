Milli Savunma Bakanı Akar Alman mevkidaşı ile telefonda görüştü​ Milli Savunma Bakanı Akar: Türkiye haklı ve kararlı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Alman mevkidaşı Annegret Kramp-Karrenbauer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmede öncelikli olarak Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirildi. Görüşmede Bakan Akar Türkiye'nin çözümsüzlükten değil, sorunların diyalog ile çözümünden yana olduğu belirtti. Akar, bunların yanında Türkiye'nin haklı ve kararlı olmakla birlikte hiçbir oldubittiye müsaade edilmeyeceğini de vurguladı.

Haber Merkezi 09 Eylül 2020, 19:34 Son Güncelleme: 09 Eylül 2020, 20:22 AA