Milli Savunma Bakanı Akar: Hafter'in Libya dışında olduğu yönünde bilgi aldık

Milli Savunma Bakanı Akar'ın A Haber canlı yayınında açıklama yapıyor. Önemli başlıklar şöyle:

Şu ana kadar 50 milyona kadar cerrahi maske üretildi. İlaç fabrikamızda dezenfektan üretimi devam ediyor.

DÜNYA Türkiye-Libya anlaşmasına özendiler: Yunanistan ve İtalya MEB anlaşması imzaladı

TSK'DA KOVİD-19 İLE MÜCADELE

Şu ana kadar operasyon bölgelerimizde vakaya rastlanmadı. Operasyon bölgeri dışında 96 pozitif vakamız var.

Ateş ölçer, termal kamerayı da üretir hale geldik.

DÜNYA Sirte'de sıcak saatler: Libya ordusu önce aldı sonra geri çekildi

KOVİD TEHLİKESİ VARKEN ASKER EĞLENCELERİ VE ŞEHİRDE RAHATSIZLIK OLUŞTURULMASI

Askerlik asil milletimizin çok önemli bir özelliği. Kalbinde çok özel bir yeri var. Evlatlarını askere gönderirken sevinçli bir şekilde kutlaması gayet normal. Ama bizim gelenek göreneklerimize göre olması lazım. Kutsal bir göreve giden gençlerimize yaraşmayan bazı manzaralar görüyoruz. Buna bir tedbir almak için gayret gösteriyoruz. Şehri rahatsız edecek durumlardan kaçınmak gerekir."

DÜNYA Libya ordusunun Vatiyye Üssü'nü Hafter milislerinden geri alması dünya basınında

BAKAN AKAR'DAN CELP AÇIKLAMASI

182 bin gencimizin sevkleri, Sağlık Bakanlığı ile koordineli yapılacak testlerin ardından mümkün olacak.

Terörle mücadelemiz aynı şiddet ve tempoda devam etti. Şu ana kadar operasyon bölgelerimizde vakaya rastlanmadı. Operasyon bölgeleri dışında 96 pozitif vakamız var.

DÜNYA Uzmanlar: BAE Libya'daki savaşı paralı asker ve ithal silahlarla kazanamaz

OPERASYON BÖLGELERİ...

Suriye'deki operasyonlarımızı ilk günkü heyecanla yerine getirmekteyiz. ABD ve Rusya'dan sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz. Bölgede tacizler ve tecavüzler var. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız.

Her türlü tedbiri almak, ülkemizin menfaat ve refahını kollamak için askeri operasyon dahil her türlü adımı atmak hakkımızdır. Hudut ve halkımızın güvenliği temel esas budur. Müttefik ülkeler üzerine düşen görevi yerine getirmelidir.

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DÜNYA Fransız L'Opinion gazetesi: Türkiye'nin Libya'daki askeri müdahalesi sahadaki durumu değiştirdi

1 Ocak'tan bu yana 4312 terörist etkisiz hal getirildi.

İdlib'de Ruslarla 16 devriye gerçekleştirdik.

Hafter'in Libya dışında olduğu yönünde bilgi aldık. Amacı belli olmamakla birlikte bazı haberler, bazı bilgiler bize ulaşıyor.

Yunanistan'ın Türkiye ile savaşmak isteyeceğini düşünmüyorum Matematiksel olarak uygun olmadığının altını çizmek istiyorum.

Ayasofya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne aittir. Türkiye nasıl isterse öyle kullanır. Ayasofya konusunu yabancılar dizayn edemez. Milletimizin hak ve hukukunu korumak için ne gerekirse yaparız.

Ayrıntılar geliyor...