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Milli Savunma Bakanı Akar Iraklı mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza Al Abbasi ile yaptığı görüşmede, terör örgütü PKK'nın iki ülke için de tehdit oluşturduğunu, Türkiye'nin başta Irak olmak üzere tüm komşularına sınır ve toprak bütünlüğü bakımından saygı duyduğunu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hudutları ve halkını korumak, terörü bitirme konusundaki kararlılığını dile getirdi.

15:41 . 21/03/2023 Salı
AA
Milli Savunma Bakanı Akar Iraklı mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar Iraklı mevkidaşıyla görüştü

Akar, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es Sudani'nin resmi ziyareti kapsamında Türkiye'ye gelen Abbasi'yi Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.

Abbasi'nin tören mangasını selamlaması, Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından iki bakan bir görüşme gerçekleştirdi.

İkili ve bölgesel savunma, güvenlik ve savunma sanayiinde işbirliği konularının ele alındığı görüşmede, Türkiye ve Irak arasındaki dostluk ve kardeşlik bağları ile yüzlerce yıllık tarihi geçmişe vurgu yapıldı.



Görüşmede, Akar tarafından, terör örgütü PKK'nın hem Türkiye hem Irak için tehdit oluşturduğu, Türkiye'nin başta Irak olmak üzere tüm komşularının sınır ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hudutları ve halkını korumak, terörü bitirmekteki kararlılığı dile getirildi.

Milli Savunma Bakanı Akar'ın ayrıca terörle mücadelede hak, hukuk ve karşılıklı saygı içinde gerçekleştirilecek işbirliğinin önemine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Irak Silahlı Kuvvetleri arasında karşılıklı bilgi ve tecrübe aktarımı ile ortak eğitim ve tatbikatların artırılmasına, tedarik, lojistik, bakım ve onarım dahil savunma sanayii alanında işbirliğinin daha da geliştirilmesine vurgu yaptığı belirtildi.



Akar'ın "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından Irak tarafından gösterilen dayanışmadan dolayı Abbasi'nin şahsında Irak halkına teşekkür ettiği öğrenildi.


#Milli Savunma Bakanlığı
#Hulusi Akar
#Irak
#mevkidaş
#Sabit Muhammed Said Rıza Al Abbasi
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