Bakan Akar Hırvat mevkidaşı ile görüştü

"Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen sene Hırvatistan'a yaptığı ziyaret sırasındaki görüşmelerde siyasi çerçeve çizilmişti. Bu çizilen çerçeve kapsamında iki ülke arasında güvene dayalı ilişkiler devam etmekte ve gelişmekte. Belirlenen bu esaslar ve ilkeler dahilinde biz de Sayın Savunma Bakanı ile askeri eğitim, iş birliği ve savunma sanayisi konularında yapılabilecekleri ayrıntılı şekilde karşılıklı görüşme fırsatı bulduk. Avrupa-Atlantik güvenliği konusunda, NATO çerçevesinde Türkiye-Hırvatistan arasındaki iş birliğinin hem NATO'ya hem de bölgeye önemli katkılar sağlayacağı konusunda mutabık kaldık. Bu konuda ikili ve bölgesel iş birliğimizin önemi üzerinde de durduk."