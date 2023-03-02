Bakan Akar Hırvat mevkidaşı ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hırvatistan Savunma Bakanı Mario Banozic
Akar, Banozic'in 9 yılın ardından Hırvatistan'dan Türkiye'ye gelen ilk savunma bakanı olduğuna dikkat çekti. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketine değinen Akar, "Mücadelemize, çalışmalarımıza 91 ülke çeşitli şekillerde katkı sağladı, destek verdi. Bunlardan biri de Hırvatistan'dı. Hırvatistan hükümetine, halkına, Sayın Bakan'a ve diğer ülkelere de desteklerinden, katkılarından dolayı teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyorum" ifadelerini kullandı.
Akar, terör örgütleriyle mücadele ve Ukrayna'da süren savaş hakkında konuştuklarını belirterek, "Biz Türkiye olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenlik haklarına başlangıçtan beri destek verdiğimizi yineledik" dedi
'Askeri heyetlerin toplantısında mutabık kaldık'
Savunma ve güvenlik alanlarındaki iş birliğinin sadece Türkiye ve Hırvatistan için değil, Balkanlar, bölge ve bölgedeki barış ve istikrar için de önemli olduğuna vurgu yapan Akar, "Somut adımların atılabilmesi bakımından da askeri diyalog toplantılarının çok önemli olduğunun bir kez daha altını çizdik. İlk fırsatta karşılıklı olarak askeri heyetlerin toplantısı konusunda mutabık kaldık" diye konuştu.
"Yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik"
Hırvatistan Savunma Bakanı Mario Banozic ise çok yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ne kadar iyi seviyede ilerlediğini teyit ettiklerini söyledi. Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı başsağlığı dileklerini dile getiren Banozic, depremin hemen ardından Hırvatistan'dan yardım ekiplerinin Türkiye'ye gönderildiğini belirtti. Rusya-Ukrayna savaşında 1 yılın geride kaldığını da aktaran Banozic, "Hırvatistan savaşın başından bu yana Ukrayna'nın bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü savunmaktadır. Her zaman Ukrayna'nın yardımına koşacağını da belirtmek isterim" dedi.