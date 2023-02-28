|
Reklam
Reklam
Gündem

Bakan Akar enkazdan 326 canı çıkaran Mehmetçiğe tebrik

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, 100 arama kurtarma timi ile katıldığı çalışmalarda, 326 kişiyi enkazdan kurtaran Mehmetçik ile bir araya geldi.

11:59 . 28/02/2023 Salı
AA
Hulusi Akar

Hulusi Akar

Kahramanmaraş
merkezli depremlerin ardından, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Hatay'a gelen Hulusi Akar'ın, deprem bölgesindeki incelemeleri sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 29 arama kurtarma köpeğinin de destek verdiği arama kurtarma timleri, deprem bölgesinde 326 kişiyi enkaz altından sağ çıkardı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından deprem bölgelerine görevlendirilen 57 tabur ve 100 arama kurtarma timi, toplam 40 binden fazla Mehmetçik, uzman ve teknik personel, bölgedeki görevlerini sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İnsani Yardım Tugayı Komutanlığı Doğal Afet Arama Kurtarma Taburu personelini ziyaret etti.

Antakya'daki çalışmaları inceleyen Akar, depremin ardından zorlu hava şartları ve ulaşım koşullarına rağmen Hatay'a gelerek hemen arama kurtarma çalışmalarına başlayan Doğal Afet Arama Kurtarma Taburunun çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Akar, enkaz altındaki 19 kişiyi tespit eden "Pamel" ve "Pazı" olmak üzere taburdaki arama kurtarma köpekleri ile de yakından ilgilendi.

Depremin ardından 24 kişiyi enkaz altından kurtaran personeli, kahramanlıkları ve fedakarlıklarından dolayı tebrik eden Hulusi Akar, "Büyük fedakarlık ve kahramanlık gösterdiniz. Tüm zorluklara rağmen ilk andan itibaren halkımızın yanına koştunuz. Alınlarınızdan öpüyor, sizleri kutluyorum." dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, büyük bir felaketle karşılaşıldığını belirterek, "Mehmetçik, depremle mücadele konusunda da büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla ilk andan itibaren milletinin yanında, görevinin başında yer almıştır. Acımız büyük, bu yarayı milletçe hep beraber saracağımıza inanıyorum. Asker sivil herkes omuz omuza gerekeni yaptı, yapacak." diye konuştu.​​​​​​​


Asrın felaketinde 23'üncü gün: Can kaybı 44 bin 374'e yükseldi
Asrın felaketinde 23'üncü gün: Can kaybı 44 bin 374'e yükseldi

Türkiye 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki çifte deprem ile sarsıldı. Deprem fırtınasının yaşandığı bölgede 20 Şubat Pazartesi günü bir büyük deprem daha yaşandı. Bu kez Hatay 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Altı kişi hayatını kaybederken, kentte başlatılan arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. 27 Şubat'ta Malatya merkezli 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Ağır hasarlı çok sayıda bina yıkıldı, can kaybı ve yaralılar olduğu aktarıldı. 'Asrın Felaketi' olarak adlandırılan depremlerde son gelen rakamlara göre 44 bin 374 kişi hayatını kaybetti. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...

#İnsani Yardım Tugayı Komutanlığı Doğal Afet Arama Kurtarma Taburu
#Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
#Deprem
15 dakika önce
default-profile-img
Bakan Akar enkazdan 326 canı çıkaran Mehmetçiğe tebrik
Lübnan resmi haber ajansının 62 yıllık arşivi çalındı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğine sis engeli
Eskişehir'deki camiyi görenler dönüp bir daha bakıyor: İki binanın arasında sıkışıp kalmış
Luca Modric formasını depremzedeler için bağışladı
Ebrar Sitesi müteahhitlerinden Mustafa Timurbanga firari FETÖ üyesi çıktı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.