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POLİTİKA

Milli Savunma Bakanı Akar Jeffrey’i kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’i kabul etti. Akar-Jeffrey görüşmesinde, Münbiç ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı.

Haber Merkezi AA
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey’i kabul etti
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey’i kabul etti

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti.

Görüşmede genel olarak Münbiç ve Fırat’ın doğusu başta olmak üzere Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı.

Görüşmeye ilişkin bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bu kapsamda, Bakan Akar tarafından;

- Uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerimizin korunması konusundaki kararlılığımız,

- Münbiç Yol Haritasının süratle tamamlanması yönündeki haklı beklentimiz,

- Suriye'nin toprak bütünlüğüne olan duyarlılığımız,

- Fırat’ın doğusunda tesis edilecek güvenli bölgede PKK/YPG terör örgütü unsurlarının bulunmaması ve emniyetinin Türkiye tarafından sağlanması gerektiği, Türkiye’nin sınırlarının ve insanlarımızın güvenliğinin bizim için esas olduğu,

- Türkiye’nin mücadelesinin DEAŞ’lı ve PKK/YPG’li teröristlerle olduğu; Kürt ve Arap kardeşlerimiz ve diğer etnik/dini gruplarla hiçbir sorunumuzun olmadığı,

- İki ülkenin birlikte çalışarak sorunları çözebileceği yönündeki düşüncelerimiz ifade edildi.
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