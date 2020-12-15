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Gündem Milli Savunma Bakanı Akar Yaptırım kararının güveni kökünden sarsacağı açıktır
POLİTİKA

Milli Savunma Bakanı Akar: Yaptırım kararının güveni kökünden sarsacağı açıktır

ABD'nin, Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerinin alımı nedeniyle yaptırım uygulamasına tepki gösteren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Müttefiklikle, mevcut askeri, politik gerçeklerle bağdaşmayan kararı kınıyoruz. Bir NATO üyesi ülkeye yaptırımın, müttefiklik ruhuna zarar vermenin ötesinde müttefikler arasındaki güveni kökünden sarsacağı açıktır" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hulusi Akar
Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin, Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerinin alımı nedeniyle yaptırım uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akar'ın açıklamaları şöyle:

ABD'nin, ülkemizin S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma sistemi tedariki nedeniyle, müttefiklikle, mevcut askeri, politik gerçeklerle bağdaşmayan yaptırım kararını kınıyoruz. Bir NATO üyesi ülkeye yaptırım uygulanmasının müttefiklik ruhuna zarar vermenin ötesinde müttefikler arasındaki güveni kökünden sarsacağı açıktır.

"İttifakın tüm değerlerini sarsmıştır"

Bu yaptırım kararı ülkelerimiz arasındaki ittifakın tüm değerlerini sarsmıştır. Ancak ülkemizin ve asil milletimizin savunma ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edilecektir. Kore savaşından bu yana müttefikimiz olan ABD ile mevcut askeri, politik durum çerçevesinde bölgesel ve küresel savunma ve güvenlik konularında iş birliği ve dayanışmaya dönülmesi, bölgesel ve küresel barış ve güvenliğe de önemli katkılar sağlayacaktır."

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