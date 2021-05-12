Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Milli Savunma Bakanı Akardan İsraile tepki Bu saldırılar insanlık suçu
ANKARA

Milli Savunma Bakanı Akar'dan İsrail'e tepki: Bu saldırılar insanlık suçu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, sınır birliklerinde incelemelerde bulundu, sınırda ve sınır ötesinde görevli birliklerin komutanları ile toplantı yaptı. Bakan Akar yaptığı açıklamada, "İdlib'de huzur ve güvenliği bozmaya teşebbüs eden tüm unsurların aklını başına toplaması lazım. Onlarla mücadelemiz, sonuna kadar devam edecek." ifadelerini kullandı. Bakan Akar ayrıca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin "Bu saldırılar, insanlık suçudur. Bunlar, huzuru, barışı tahrip etmek demektir. İnsanlık için tarihin yazacağı bir ayıptır." dedi.

Haber Merkezi AA
Milli Savunma Bakanı Akardan İsraile tepki: Bu saldırılar insanlık suçu
Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İdlib'de huzur ve güvenliği bozan, bozmaya teşebbüs eden, bozma niyetinde olan tüm unsurların aklını başına toplaması lazım. Bizim onlarla mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Huzur ve güvenliği sağlamakta kararlıyız." dedi.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay'a geldi.

Hatay Havalimanı'nda Vali Rahmi Doğan, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, beraberindeki komutanlarla sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Daha sonra sınırdaki Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Sektör Komutanlığına geçen Akar ve TSK komuta kademesi, sınır hattında ve ötesindeki harekat bölgelerinde görevli birliklerin komutanları ile video konferans yöntemiyle toplantıda bir araya geldi.

Sahadaki son duruma ilişkin bilgi alıp talimatlar veren Akar'a birlik komutanları, "Verilecek her türlü görevi yapmaya hazırız." yanıtı verdi.

Gerekli tüm tedbirleri alıyoruz

Bölgenin hassas bir dönemden geçtiğini vurgulayan Akar, Türkiye’nin tüm gelişmeleri yakından takip ederek proaktif davrandığını ve gerekli tüm tedbirleri aldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin uluslararası alanda bir özne haline geldiğini vurgulayan Akar, her geçen gün ilgi ve etki alanlarının genişlediğini, bunun da sorumluluklarını artırdığını ifade etti.

Akar, şöyle konuştu:

"Türk Silahlı Kuvvetleri egemenliğimiz ve bağımsızlığımız başta olmak üzere, hudutlarımızın, halkımızın, personelimizin güvenliği, asil milletimizin hak alaka ve menfaatini korumak ve kollamak için yapılması gereken ne varsa büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla karada, denizde, havada kendisine verilen bütün görevleri en iyi şekilde yerine getirebilmek için ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışı içinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bunu da sonuna kadar sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."

Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyi ile yurt içinde, Ege ve Doğu Akdeniz’deki yoğun faaliyetlere vurgu yapan, bunlarla birlikte Kıbrıs, Libya, Azerbaycan ve diğer coğrafyalarda dost ve kardeşlerin haklı davalarında onlarla birlikte olmaya devam ettiklerini aktaran Akar, Suriye’nin kuzeyinde 2016’dan bu yana yoğun faaliyetlerin sürdürüldüğünü anımsattı.

Tehditleri yok etmek için çalışıyoruz

Bugüne kadar Mehmetçiğin kendisine verilen görevleri büyük bir başarıyla yerine getirdiğini dile getiren Akar, "Özellikle şunu belirtmek istiyorum; başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşularımızın sınırlarına, egemenlik haklarına sonsuz saygılıyız. Biz, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliği için gayret gösteriyor, buna yönelik tehditleri yok etmek için çalışıyoruz." dedi.

Tehdit ve tehlikelerin kontrol altına alınmasının ardından Suriye'nin kuzeyinde hayatın normale dönmesi için çalıştıklarını aktaran Akar, "Suriyeli kardeşlerimizin insani ihtiyaçlarının karşılanması için diğer bakanlık ve kurumların personeliyle elimizden gelen gayreti göstermeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Yaklaşık 470 bini İdlib'de olmak üzere, 1 milyondan fazla Suriyelinin gönüllü, güvenli ve saygın şekilde TSK tarafından güvenliği sağlanan alanlardaki evlerine döndüğünü hatırlatan Akar, şunları söyledi:

"Biz, Suriye'nin kuzeyinde barış ve huzuru, ateşkesin sürekliliğini sağlamak bölgeye barış ve huzurun gelmesi için çalışıyoruz. Barış ve huzurun gelmesinin ardından da anayasa çalışmaları ve seçimlerin yapılmasıyla da sürecin tamamlanmasını istiyoruz. Bizim bu istikametteki çalışmalarımızda huzurun ve güvenliğin sağlanması önemli bir amaç. Maalesef, 10 Mayıs Pazar günü İdlib'de ikmal konvoyuna yapılan saldırıda kahraman, aslan gibi bir teğmenimizi şehit verdik. Huzuru ve güvenliği bozan unsurları etkisiz hale getirilmesi için elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik, bundan sonra da artan bir şiddet ve tempoda göstermeye devam edeceğiz. Başta Teğmen Osman Alp olmak üzere, şimdiye kadar hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Huzur ve güvenliği bozan, bozmaya teşebbüs eden, bozma niyetinde olan tüm unsurların aklını başına toplaması lazım. Bizim, onlarla mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Huzur ve güvenliği sağlamakta kararlıyız."

İsrail'in saldırıları insanlık suçudur

Konuşmasında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinen Akar, "Bu saldırılar insanlık suçudur. Bunlar, huzuru, barışı tahrip etmek demektir. İnsanlık için tarihin yazacağı bir ayıptır. İsrail yöneticilerinin bundan süratle vazgeçmesi lazım." dedi.

Akar, saldırılarda şehit olan Filistinlilere rahmet, yaralılara şifa diledi.

Sözlerinin sonunda personelin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Akar, "TSK, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Siyonist İsrail'in Gazze'yi bombardımana tuttuğu en net görüntü
OYNAT 00:33
Siyonist İsrail'in Gazze'yi bombardımana tuttuğu en net görüntü
İşgalci İsrail yönetimi, Gazze'de Filistinli sivilleri hava saldırısıyla vurmaya devam ediyor. Bu kareler İsrail bombardımanının en net görüntüsü olarak kayıtlara geçti. Görüntülerde sivil halkın bulunduğu bölgeler yerle bir edildi.

İsrail’in saldırılarında 2’si çocuk 9 Filistinli daha şehit oldu
DÜNYA
İsrail’in saldırılarında 2’si çocuk 9 Filistinli daha şehit oldu

İçişleri Bakanı Soylu: Hakkari'de şehit edilen sivillerin katili 'Bahoz' kod adlı Ferhat Taşdemir
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Soylu: Hakkari'de şehit edilen sivillerin katili 'Bahoz' kod adlı Ferhat Taşdemir

Netanyahu İsrail'e destekleri dolayısıyla ABD'ye teşekkür etti
DÜNYA
Netanyahu İsrail'e destekleri dolayısıyla ABD'ye teşekkür etti
Abone Ol Google News
Pendikteki metro inşaatında patlama

Pendik'teki metro inşaatında patlama

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Bankayasığınarak kurtuldu

Bankaya
sığınarak kurtuldu

15 kişi tarafından tekme tokat dövüldü.
Erdoğandan Filistin çağrısı

Erdoğan'dan
Filistin çağrısı

​Sosyal medyadan uluslararası topluma seslendi.
Yahudiler<br> yağma ve linçe başladı

Yahudiler
yağma ve linçe başladı

Çok sayıda dükkan ve eve grip insanları linç ettiler.
Uzaktan eğitim başlıyor

Uzaktan eğitim başlıyor

Yüz yüze eğitime 17 Mayıs'ta karar verilecek.
İsrail yine çocukları hedef aldı

İsrail yine çocukları hedef aldı

​2'si çocuk 9 Filistinli daha şehit oldu.

Şirketin traktör satışları geçen yıl yaklaşık yüzde 90 arttı.

Hapishaneye dönüştü

Hapishaneye dönüştü

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'daki tehlikeye dikkat çekti.

Hedefe az kaldı

Hedefe az kaldı

Sağlık Bakanlığı son 24 saati açıkladı.
Aşıda yeni kademe yarın başlıyor

Aşıda yeni kademe yarın başlıyor

​Bakan Koca, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek duyurdu.
İşgalci İsrail <br>Gazze'yi bombalıyor

İşgalci İsrail
Gazze'yi bombalıyor

​El-Şuruk Kulesi tamamen yıkıldı.
Uluslararası <br>topluma çağrı

Uluslararası
topluma çağrı

Türkiye'nin girişimiyle toplanan komite İsrail'e karşı 5 maddede anlaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.