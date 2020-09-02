Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Milli Savunma Bakanı Akardan Kıbrıs çıkışı Milletimizin menfaatlerini korumaya devam edeceğiz
ESKİŞEHİR

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kıbrıs çıkışı: Milletimizin menfaatlerini korumaya devam edeceğiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK komuta kademesi ile 1. Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen 2020-2021 Uçuş Eğitim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. F-16 ile yaptığı uçuşla 2020-2021 Uçuş Eğitim Yılı'nın açılışını gerçekleştiren Akar'a, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan da eşlik etti. Törenin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Akar, "Kıbrıslı kardeşlerimiz dahil milletimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya en küçük ihlale dahi izin vermeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Hulusi Akar
Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kıbrıslı kardeşlerimiz dahil milletimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya en küçük ihlale dahi izin vermeden devam edeceğiz." dedi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile "2020-2021 Uçuş Eğitim Yılı Açılış Töreni"ne katılmak üzere Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına geldi.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve TSK komuta kademesi, 1. Ana Jet Üs Komutanlığına geçti.

Akar ve Komutanların 2020-2021 Uçuş Eğitim Yılı Açılış Töreni'nin yapıldığı alanda yerlerini almalarının ardından dualar okundu, her uçuş eğitim yılı öncesi geleneksel olarak yapılan kurban kesimi gerçekleştirildi.

AA

Törende konuşan Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkesi ve milleti için yapması gereken her görevi yerine getirdiğini ve bundan sonra da getirmeye devam edeceğini belirterek, görev sancağını daha da yukarı taşıyacaklarını bildirdi.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin harfiyen uygulanmasının önemine değinen Akar, "Çok hassas, kritik bir dönemden geçiyoruz. Yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadeleyi kararlılıkla yürütüyor, diğer hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak ve kollamak için karada, denizde ve havada yapmamız gereken ne varsa onları yerine getiriyoruz." diye konuştu.

Başta FETÖ, PKK/YPG, DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleri ve Türkiye'ye yönelik tehdit ve tehlikelere karşı mücadele ettiklerini ifade eden Akar, "83 milyonun güvenliği, egemenliğimiz, bağımsızlığımız, bu cennet vatanımızın karada, denizde, havada korunması ve kollanması için gece-gündüz demeden çalışmamız lazım. Şu anda dahi semalarımızda, Mavi Vatanımızda ve karada hem yurt içinde hem sınır ötesinde arkadaşlarımız görevlerine başarıyla devam ediyor." şeklinde konuştu.

AA

"TSK milletinin emrinde görevinin başında"

Ege, Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve Libya'daki faaliyetlerin devam ettiğini, yapılan vazifelerde Hava Kuvvetleri Komutanlığının da önemli rol oynadığını vurgulayan Akar, şunları söyledi:

"Göklerdeki, semalardaki hakimiyetimiz, buradaki varlığımız olmadığı takdirde kimsenin kimseye hatır için egemenlik, bağımsızlık vermesi söz konusu değil. Bu bir mücadele konusu. Bu mücadeledeki rolünüzü unutmayın, bütün çalışmalarınızı buna göre planlayın ve icra edin. Bu coğrafyada var olabilmek için mücadele etmemiz şart. Hiçbir şekilde mücadeleyi bırakamayız ya da yavaşlatamayız. Aksi halde yaşama şansı vermeyeceklerini bilin. Onun için hepimizin çok çalışması lazım.

Yunanların Doğu Akdeniz'de Türkiye korkusu: Fransa yetmeyince ABD'yi tatbikata çağırdılar
OYNAT 00:27
Yunanların Doğu Akdeniz'de Türkiye korkusu: Fransa yetmeyince ABD'yi tatbikata çağırdılar
Doğu Akdeniz'de tansiyon yükselirken, bugün gerçekleşecek AB toplantısı öncesinde Akdeniz semalarında sıcak gelişme yaşandı. Türkiye'nin, Yunanistan ve Fransa'nın Doğu Akdeniz'deki tatbikatına rest çekip karşı tatbikat ilan etmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları, Yunanistan'da endişeye yol açtı. Panikleyen Atina yönetimi ABD'ye çağrı yaparak ortak tatbikat düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bundan sonrasını düşünecek ve oraya çıkacak sonuçlara katlanacaklar NAVTEX ilan ettiğimiz bölgede karşımıza çıkacak olanlardır' açıklamasını yapmıştı.


Asil Türk milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, aklın ve bilimin ışığında, anayasa ve yasalar çerçevesinde, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 'ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışı içinde mücadelemizi gece-gündüz demeden sürdürüyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri milletinin emrinde görevinin başında bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kıbrıslı kardeşlerimiz dahil milletimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya en küçük ihlale dahi izin vermeden devam edeceğiz."

Zorlu arazi ve hava şartlarında fedakarca görev yapan personele başarılı görevler dileyen Akar, sözlerini, "Başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla, şükranla anıyorum. Sizlere kazasız belasız görevler diliyorum. Hepinize emniyetli uçuşlar, 2020-2021 Uçuş Eğitim Yılı hayırlı, uğurlu olsun." ifadeleriyle tamamladı.

Atina'yı cepheye sürdüler: O ülkeler bölgenin şımarık çocuğu Yunanistan'a indirim üstüne indirim yapıyor
DÜNYA
Atina'yı cepheye sürdüler: O ülkeler bölgenin şımarık çocuğu Yunanistan'a indirim üstüne indirim yapıyor

Bakan Akar, törenin ardından yeni uçuş eğitim yılı açılışını F-16 ile yaptığı uçuşla gerçekleştirdi.

Uçuşa, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan da eşlik etti.

Burada kabadayılık sökmez
GÜNDEM
Burada kabadayılık sökmez
Abone Ol Google News
F-16 ile uçtu

F-16 ile uçtu

Milletimizin menfaatlerini korumaya devam edeceğiz...
İşkence kampları uydudan silindi

İşkence kampları uydudan silindi

​Doğu Türkistan Müslümanlarına yapılan zulmü gizliyorlar.
Kabul edilemez

Kabul edilemez

​Dışişleri'nden Charlie Hebdo ve Macron'a çok sert tepki.
Yerli Twitter 'Yaay' yayında!

Yerli Twitter 'Yaay' yayında!

​Türkiye'nin sosyal medya hamlesi...
16 yaşında dehşet saçtı

16 yaşında dehşet saçtı

Eli kız arkadaşına dokunan yaşlı adamı döverek öldürdü.

Bahçeli'den<br>idam sinyali

Bahçeli'den
idam sinyali

"Yeniden işleme alınması, İğrenç ve ilkel suçların işlenmesini caydırabilecektir..."
3 vaka birden

3 vaka birden

​Paris ekibini COVID19 vurdu.
Liselerde<br>yeni dönem

Liselerde
yeni dönem

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren değişiklikler tek tek açıklandı.

Kentte ikinci pik

Kentte ikinci pik

​Sağlık Bakanlığı hareket geçti: Eğer önleyemezsek durum ciddi...

Midesinden<br>çamur çıktı

Midesinden
çamur çıktı

Küçük Merve'nin otopsi raporu yakınlarını yıktı.
7.2'lik<br>deprem uyarısı

7.2'lik
deprem uyarısı

​Uzman isimden dikkat çeken açıklama: Bir değil iki fay var
Tümüyle<br>yanlış bir karardır

Tümüyle
yanlış bir karardır

​AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD'ye 'silah ambargosu' tepkisi.
Sadece su içecekti

Sadece su içecekti

Bahçesindeki çeşmeden su içmek isteyen çocuğu bu hale getirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.