Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'Pençe Kilit' açıklaması: Teröristleri çukurlara gömdük

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklama yaptı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde MHP'den Kayseri milletvekili seçilen Baki Ersoy ile Bünyan'ın ardından Tomarza ilçesine geçti.
İlçe girişinde kurban kesimi ve halkın yoğun ilgisiyle karşılanan Akar, Millet Bahçesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.
Pazar günü önemli bir seçime gidileceğini aktaran Akar, bunun diğer seçimlerden farklı olarak parti değil, zihniyet seçimi olacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi büyük farkla kazanacağına yönelik inancını paylaşan Akar, vatandaşlardan rehavete kapılmamalarını ve sandıklara gitmelerini istedi.
Akar, Suriyeli sığınmacıların topraklarına dönmesi konusuna da değinerek, bölgedeki şartlar normalleştikçe Suriyelilerin evlerine döndüğünü söyledi. Bazılarının bu konuyu istismar etmeye çalıştığına dikkati çeken Akar, "Bu bir süreç meselesi. Usulüne uygun şekilde, insani değerlere uygun şekilde Suriyeliler evlerine, topraklarına dönecekler." dedi.
"Çok daha müreffeh olacağız"
Tüm milletin hep beraber Türkiye Yüzyıl'ını yaşayacağını aktaran Akar, şunları söyledi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'nin, kişilikli ve kimlikli politikalarıyla söz dinleyen değil, sözü dinlenen ülke haline geldiğini ifade eden Akar, "Onlar ne istiyor, 'söz dinleyen Türkiye' istiyorlar. Muhalifler ne dedi? Söz dinleyeceklerine dair söz verdi. 'Sözünüzü dinleyeceğiz, ne derseniz yapacağız.' diyorlar. Onun için onları seviyorlar. Onun için Batı'daki gazeteler, televizyonlar Türkiye'nin aleyhinde, Cumhurbaşkanı'mız aleyhinde haberler yapıyor." diye konuştu.
Sözlerinin sonunda alandakilere, "28 Mayıs'ta sandığa gidip Cumhurbaşkanı'mızı en yüksek oyla seçiyor muyuz?" diye soran Akar'a vatandaşlar "Evet" karşılığını verdi.