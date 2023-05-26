Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'Pençe Kilit' açıklaması: Teröristleri çukurlara gömdük

"Büyük ve güçlü Türkiye için ne lazım; İstikrar lazım. Bunun için seçimde, 14 Mayıs'ta nasıl yaptıysanız aynısını yapmanız lazım. Böyle olursa büyük ve güçlü Türkiye'ye giden yolu beraber inşa etmiş oluruz. Bir tarafta bekamız, güvenliğimiz diğer tarafta refahımız. Çok daha müreffeh olacağız. Nasıl 20 sene önceki problemler kalmadıysa, bunları çözdüysek inşallah şimdiki problemleri de omuz omuza biz çözeceğiz."